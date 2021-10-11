Британська контррозвідка: Росія викрала формулу вакцини проти COVID-19

Британська контррозвідка повідомила уряду, що у неї є докази того, що російський шпигун особисто вкрав у AstraZeneca формулу вакцини проти COVID-19, яка використовувалася для створення вакцини Sputnik V в Росії, повідомляє The Sun в понеділок.

В минулому році контррозвідка заявила, що “більше 95 відсотків” хакерів, які діють від імені російської влади, намагалися вкрасти з британських, американських і канадських лабораторій формули вакцин проти COVID-19, які розроблялися в той час.

Однак тепер агенти контррозвідки впевнені, що російський шпигун фізично вкрав формулу вакцини у AstraZeneca. Інша газета, Daily Mail, додає, що не ясно, чи забрав шпигун документи або флакон з готовим продуктом, який потім контрабандним шляхом переправили до Росії і скопіювали там.

Обидві газети відзначають, що технологія вакцини Sputnik V дуже схожа на технологію, використовувану AstraZeneca.

23 квітня 2020 року дослідники з Оксфордського університету оголосили, що вони починають тестування вакцини, а через тиждень компанія AstraZeneca, що підтримує дослідження, буде використовувати і поширювати її, якщо тести будуть успішними. Тим часом, в травні Російський інститут епідеміології та мікробіології оголосив про винахід вакцини, а 11 серпня президент Володимир Путін оголосив, що Росія першою у світі створила ефективну вакцину проти Covid-19. Як пише Daily Mail, це говорить про те, що формула вакцини була вкрадена під час перших випробувань на людях. Продукт AstraZeneca в Великобританії був схвалений для використання 30 грудня.

Заступник міністра внутрішніх справ Великобританії Даміан Хайндс заявив в понеділок, що не може коментувати це питання, але не спростував повідомлення ЗМІ і сказав: “Можна припустити, що, безумовно, є зарубіжні країни, які будуть постійно хотіти отримати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну таємницю, наукову і інтелектуальну власність”.