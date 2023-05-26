Бортпровідник повідомив, як вони впораються з невихованими дітьми на борту

Переліт з дитиною – це випробування не тільки для батьків, але й для інших пасажирів та екіпажу. Колишній бортпровідник розповів виданню The Sun, як вони впораються з невихованими дітьми на борту.

У літаках деякі діти люблять штовхати сидіння попереду, лазити по кріслах, грати з кнопкою виклику. Такі витівки не тільки дратують інших пасажирів, але й становлять проблему безпеки, яка потребує уваги членів екіпажу. Колишній бортпровідник Боббі Лорі пояснив, як вони впораються з неслухняними дітьми у таких ситуаціях.

«У деяких випадках батьки роблять все можливе, а в інших не справляються. Я в таких ситуаціях завжди зупинявся біля їхнього ряду і запитував: «Чи можу я вам щось принести?», вважаючи, що це посилає достатньо сигналів, що те що відбувається, починає турбувати інших», – сказав Боббі.

Якщо батьки не можуть заспокоїти своїх дітей самостійно, стюардеси можуть допомогти іншим способом, запропонувавши ряд інструментів. “Ці потенційні інструменти варіюються від додаткової закуски або чашки соку з кухні до безкоштовних наборів для занять, які пропонують деякі великі авіакомпанії”, – пояснив бортпровідник.

Але насамперед Боббі підкреслює, наскільки важливо бути добрим і терплячим по відношенню до сімей з неслухняними дітьми. «Підхід до батьків та дітей з добротою – зазвичай найкращий підхід. Пам’ятайте, як і у всьому пов’язаному з напруженими авіаперельотами в наші дні, трохи співчуття може багато зробити, щоб згладити ситуацію».

Батькам, чиї діти не дуже добре переносять польоти, радять низку прийомів, щоб їх заспокоїти. Старший бортпровідник Norwegian Air Ліліана Чантре порекомендувала: «Принесіть навушники з шумом придушенням для новонароджених і малюків – вони допомагають їм почуватися спокійно і розслаблено, а також допомагають при зміні тиску».

А стюардеса Лі Аллен додала: «Я завжди беру із собою бальзам із лавандою. Просто доторкніться до скроні дитини, щоб вона заспокоїлася. Під час нічного польоту заспокійливий запах допомагає визвати сон».

У той час як більшість бортпровідників раді допомогти пом’якшити ситуацію, де це можливо, експерт з подорожей Марк Волтерс попередив пасажирів, щоб вони не очікували на послуги няні від співробітників авіакомпанії. «Стюардеси не няньки. Вони мають бути зосереджені на забезпеченні безпеки всього літака, а це означає, що вони не можуть зосередити увагу на одному малюку», – сказав він.

Експерт з подорожей благає батьків звертати увагу на своїх малюків і не чекати, що інші пасажири чи бортпровідники стануть опікунами. Але Марк все ж таки рекомендує поговорити з бортпровідником, коли настане підходящий момент: «І будьте добрі до них, оскільки вони найкраще допомагають, коли вам потрібна додаткова рука».