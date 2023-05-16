Безкоштовний відпочинок у готелях Туреччини: туристи вигадали нову шахрайську схему

Нову шахрайську схему, щоб отримати безкоштовний відпочинок у готелях Туреччини, розробили туристи та нечисті на руку юристи. Щоправда, за традицією ці працівники за завітами Остапа Бендера вдосконалюють своє ремесло у Великій Британії. Якщо раніше темою для претензій туристів були отруєння в готелях та відповідне стягнення неустойки, то зараз основним приводом для вимог компенсацій стали нібито отримані в готелі травми і навіть клопи.

Нагадаємо, раніше на потік було поставлено організоване шахрайство з «безкоштовним відпочинком» для «туристів, що отруїлися в готелі». Туристів буквально біля трапу літака «відловлювали» представники юридичних компаній, що спеціалізувалися на цьому бізнесі. Причому претензії висували переважно туристи з Великобританії, а постраждалими виявлялися готелі Туреччини та Іспанії. І суми були немаленькі — наприклад, в одній гучній справі 8 туристів вдалося обдурити іспанські готелі майже на 1 млрд.

«Порівняно чесним вилученням грошей» займалася компанія Elite Project Marketing SL, чиї творці, сестра та брат Марк Кемерон та Лора Джойс, в основному займалися тим, що переконували туристів подати фіктивні позови про отруєння щодо готелів, де вони зупинялися. У справі як спільники фігурували і шість туристів, які взяли участь у афері, — зазначимо, вони проходять як спільники. Серед постраждалих — три готелі. А загальна сума, яку виманили шахраї – 9.6 млн. фунтів стерлінгів.

Турецькі готелі, які також страждали від шахраїв, змушені були навіть розробити спеціальну систему «Безпечний туризм». «Шахраї найчастіше заявляють, що він мав харчове отруєння без висновку лікаря. В цьому випадку з документальними підтвердженнями має виступити готель. Велике значення мають аналізи, надані готелями», – заявив експерт. Якщо клієнт заявляє, що його отруїли, готель повинен надати всі докази того, що його продукція була свіжою і безпечною. Також у систему включалася “документація” від самого туриста. «Система безпеки не обмежується аналізом. Ми перевірятимемо всі записи з камер та акаунти в соціальних мережах туриста, який поскаржився на харчове отруєння. Якщо виявляться записи, які свідчать про те, що він чудово танцював, ходив у басейн і розважався у ті дні, коли, як він стверджував, отруївся у відпустці, вони будуть представлені туроператору та суду», – пояснювали експерти.

Зважаючи на всі напрацювання стануть у пригоді — тепер шахраї намагаються отримати фінансові кошти, скаржачись на травми в готелі. «Я підвівся з мого ліжка в номері і послизнувся», – таку тему для скарг озвучили на семінарі, проведеному в Лондоні Асоціацією британських туристичних агенцій та туроператорів (ABTA). «Шахрайська діяльність, яка раніше здійснювалася із твердженнями про «отруєння», тепер здійснюється із заявою про «отримані в номері травми», – заявили там. Також зросла і кількість шахрайських заяв про клопів у номері. «Маючи це на увазі, судові органи мають використати рішення 2018 року про те, що помилкові звинувачення також є шахрайством», – наголосили британські експерти.