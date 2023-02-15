Авіакомпанія Wizz Air надала 100 000 безкоштовних авіаквитків для українців: стало відомо, що потрібно для отримання пільги

100 тис. безкоштовних авіаквитків на всі рейси з континентальної Європи та Великобританії готова роздати угорський лоукостер Wizz Air для громадян України. Подробиці повідомило видання Travel Weekly.

Безкоштовні рейси пропонуються для поїздок у період з 15 вересня по 8 грудня у мережах Wizz Air Hungary та Wizz Air UK (Великобританія). Пропозиція охоплює понад 800 маршрутів. Насамперед, ініціатива мала допомогти українським біженцям вилетіти до Великобританії після початку російського вторгнення, а тепер допомагає українцям подорожувати Європою. «Наша мета — полегшити тягар українських громадян», — повідомив про місію виконавчий директор авіаперевізника Йожеф Вараді.

Для отримання пільги мандрівники мають надати дані свого українського паспорта під час бронювання. Їх також попросять пред’явити оригінал документа та необхідні візові/проїзні документи під час реєстрації.