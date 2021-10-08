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Amazon открыла первый магазин непродовольственных товаров за пределами США

Магазин називається Amazon 4-зірковий, тому що кожен товар в ньому отримав рейтинг від покупців в Інтернеті щонайменше чотири зірки з п'яти.

Глеб Парфененко
Amazon открыла первый магазин непродовольственных товаров за пределами США

Amazon открыл в среду свой первый непродовольственный магазин в Великобритании. Об этом сообщает британская телерадиовещательная корпорация BBC.

Магазин расположен в торговом центре Bluewater неподалеку от Дартфорда в Кенте и называется 4-звездочным Amazon, поскольку каждый товар в нем получил рейтинг от покупателей в Интернете по меньшей мере четыре звезды из пяти. По данным ВВС, это первая торговая точка такого типа, которую компания открыла за пределами США. В магазине будет продаваться около двух тысяч популярных товаров, включая книги, бытовую электронику, игрушки и товары для дома.

«Я работал над этим (открывал магазин) последние два года, поэтому, конечно, мы хотим привлечь клиентов и посмотреть, что они думают», — сказал директор магазина Энди Джонс. Он сказал, что компания начала планировать открытие магазина еще до пандемии COVID-19. Джонс добавил, что ассортимент продукции будет регулярно меняться, и сотрудники Amazon намерены прислушиваться к отзывам клиентов.

Магазин будет использовать электронные ценники, чтобы гарантировать, что цены в нем совпадают с теми, что указаны на сайте Amazon. Покупателям не нужно иметь аккаунт Amazon, чтобы проверить их. Кроме того, люди смогут забрать заказанные в интернете товары в магазине и вернуть товары без упаковки и этикеток. Джонс не подтвердил, планирует ли компания открывать новые подобные торговые точки в Великобритании.

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