Скандал із різдвяною ялинкою у Ватикані

Скандал із ватиканською ялинкою витіснив святкову ейфорію. З’ясувалося, що вирубці 200-річного дерева із заповідної зони вдалося запобігти в останній момент.

Дерево було обіцяно Святому Престолу мешканцями невеликого села в регіоні Абруццо. Проте, прогулюючись лісом, місцевий мешканець побачив, що на сусідній ділянці, яка є частиною заповідника, готується до вирубки дерева.

Він негайно повідомив про це лісову владу, і рубку дерева вдалося запобігти.

Поки тривають пошуки винуватця, який позначив заповідне дерево, у Ватикані вирішили прикрасити площу Святого Петра деревом із розсадника.

📹 VIDEO | The Vatican's Christmas tree has arrived! The tree will adorn St. Peter's Square this Advent and Christmas season. The tree will be lit, and the Nativity scene unveiled, during the annual tree lighting on Dec. 3. pic.twitter.com/BBccHEtI44

— EWTN News (@EWTNews) November 17, 2022