Скандал із різдвяною ялинкою у Ватикані

Скандал із ватиканською ялинкою витіснив святкову ейфорію. З’ясувалося, що вирубці 200-річного дерева із заповідної зони вдалося запобігти в останній момент.

Дерево було обіцяно Святому Престолу мешканцями невеликого села в регіоні Абруццо. Проте, прогулюючись лісом, місцевий мешканець побачив, що на сусідній ділянці, яка є частиною заповідника, готується до вирубки дерева.

Він негайно повідомив про це лісову владу, і рубку дерева вдалося запобігти.

Поки тривають пошуки винуватця, який позначив заповідне дерево, у Ватикані вирішили прикрасити площу Святого Петра деревом із розсадника.