Папа Іоанн Павло I буде оголошений святим

Папа Іоанн Павло I, чий понтифікат в 1978 році тривав лише 33 дні, буде беатифікований (оголошений блаженним), що стане першим кроком до проголошення його святим Римсько-католицької церкви. Про це йдеться в заяві нинішнього Папи Римського Франциска, опублікованому прес-службою Ватикану і цитованому агентством Reuters.

Франциск схвалив документ, який підтверджує існування чуда, здійсненого покійним світським татом Альбіно Лучани.

Папа Іоанн Павло I зійшов на Святий Престол 26 серпня 1978 року як наступник покійного Павла VI, але несподівано помер 28 вересня того ж року. Після нього Римсько-католицьку церкву очолив Іван Павло II.

Раптова смерть 65-річного Івана Павла I породила теорії змови про можливі вбивствах і отруєннях, але вони були спростовані. Вважається, що він помер уві сні від серцевого нападу.

Згідно з ученням Римсько-католицької церкви, чудеса – єдина справа Бога, і святі, які перебувають на небесах з Господом, клопочуть перед ним від імені людей, що моляться. Чудо, вчинене Іоанном Павлом I, – незрозуміле зцілення 11-річної дівчинки з Буенос-Айреса, пишуть ватиканські ЗМІ.