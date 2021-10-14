Папа Иоанн Павел I будет объявлен святым

Папа Иоанн Павел I, чей понтификат в 1978 году продолжался лишь 33 дня, будет беатифицирован (объявлен блаженным), что станет первым шагом к провозглашению его святым Римско-католической церкви. Об этом говорится в заявлении нынешнего Папы Римского Франциска, опубликованном пресс-службой Ватикана и цитируемом агентством Reuters.

Франциск одобрил документ, подтверждающий существование чуда, совершенного покойным светским папой Альбино Лучани.

Папа Иоанн Павел I взошел на Святой Престол 26 августа 1978 как преемник покойного Павла VI, но неожиданно умер 28 сентября того же года. После него Римско-католическую церковь возглавил Иоанн Павел II.

Внезапная смерть 65-летнего Ивана Павла I породила теории заговора о возможных убийствах и отравлениях, но они были опровергнуты. Считается, что он умер во сне от сердечного приступа.

Согласно учению Римско-католической церкви, чудеса — единственное дело Бога, и святые, которые находятся на небесах с Господом, хлопочут перед ним от имени молящихся. Чудо, совершенное Иоанном Павлом I, — непонятное исцеления 11-летней девочки из Буэнос-Айреса, пишут ватиканские СМИ.