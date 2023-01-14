Найменші країни світу: топ-12

Ці країни могли б пояснити свою «маленькість», але мандрівники їдуть сюди з усього світу зовсім не заради того, щоб подивуватись розмірам.

«ДІП» розповідає, де знаходяться найменші держави у світі та як вони живуть.

Ватикан

Площа: 0,44 кв. км

Населення: 842 особи

Найменшою державою у світі вважається Ватикан, вона асоційована з Італією і входить до межі Риму. Офіційно Ватикан – це допоміжна суверенна територія Святого Престолу, резиденції вищого духовного керівництва римо-католицької церкви. Держава живе завдяки пожертвуванням католиків усього світу.

Монако

Площа: 2,02 кв. км

Населення: 36 тис. осіб

Князівство Монако зручно розташувалося на березі Лігурійського моря. Країна асоційована з Францією і з нею межує на суші. Незважаючи на невеликі розміри, живе тут чимало людей, країна недарма вважається однією з найгустонаселеніших. Сюди їдуть заради гонок «Формули-1» та казино. Щоправда місцевим мешканцям грати суворо заборонено.

Науру

Площа: 21,3 кв. км

Населення: 10 тис. осіб

Острів Науру розташувався в західній частині Тихого океану, за 42 км на південь від екватора. Країна здобула незалежність лише 1968 року і вважається найменшою незалежною республікою у світі. І до речі, це єдина держава, яка не має столиці.

Тувалу

Площа: 26 кв. км

Населення: 11 тис. осіб

Ці острови відкрив Альваро Менданья де Нейра в 1568 і назвав з Лагунними. У 1819 році архіпелаг стали називати – острови Еліс, а в 1975 році країна отримала свою сучасну назву, яка перекладається як з мови тувалу як «вісім, що стоять разом». До 1978 року держава була англійською колонією.

Сан-Маріно

Площа: 60,57 кв. км

Населення: 32 тис. осіб

Країна з усіх боків межує з Італією і вважається однією з найстаріших у Європі. Незважаючи на розміри, держава вдалося зберегти свою незалежність. Назву країна отримала на честь християнського святого – каменяра Марино, якого також вважають батьком-засновником держави.

Ліхтенштейн

Площа: 160 кв. км

Населення: 37 тис. осіб

Держава названа на ім’я правлячої династії, це конституційна монархія, причому країна асоційована зі Швейцарією. Ліхтенштейн популярний у туристів, тут знаходиться один із найбільших музеїв сучасного мистецтва – Художній музей Ліхтенштейну.

Маршаллові острови

Площа: 181,3 кв. км

Населення: 53 тис. осіб

Держава, названа на честь англійського капітана Джона Маршалла, знаходиться в Мікронезії та асоційована зі США. Капітани Джон Маршалл та Томас Гілберт відкрили ці острови у 1778 році.

Сент-Кітс і Невіс

Площа: 261 кв. км

Населення: 50 тис. осіб

Ці острови, розташовані в Карибському морі, колись були відкриті Христофором Колумбом. Але всупереч традиції місцеві жителі не були знищені повністю. Іспанці відмовилися від колонізації. Пізніше сюди дісталися англійці, і зараз федерація Сент-Кітс та Невіс входить до Британської співдружності.

Мальдіви

Площа: 298 кв. км

Населення: 400 тис. осіб

До складу Мальдівської республіки входить 20 атолів, що розташовані в Індійському океані, головна стаття доходів – туризм. Сюди їдуть за чистою водою блакитного відтінку, білого піску і тотального спокою.

Мальта

Площа: 316 кв. км

Населення: 425 тис. осіб

Назва острова походить від давньофінікійського malat, що перекладається як «гавань, притулок». Мальта знаходиться у Середземному морі на перетині морських шляхів з Європи до Азії та Африки. Ще у VIII столітті до нашої ери тут з’явилися фінікійці та греки, після яких влада переходила до карфагенян, римлян, візантійців, арабів, норманів, іспанців. Зараз острів заробляє на туризмі та вважається однією з офшорних зон.

Гренада

Площа: 344 кв. км

Населення: 113 тис. осіб

Держава знаходиться на однойменному острові і займає частину островів Гренадини в Карибському морі. Ці острови були відкриті Христофором Колумбом, згодом місцеве населення було винищено, а острови переходили під владу Франції та Англії, доки Англія остаточно не перемогла. Нині главою держави вважається Карл III, а на місці керує генерал-губернатор.

Сейшельські острови

Площа: 455 кв. км

Населення: 84 тис. осіб

Острови розташовуються в Індійському океані на північ від Мадагаскару, всього до архіпелагу входять 115 островів. Головний дохід країна отримувала від експорту експорту кокосу, ванілі та кориці, поки 1976 року не здобула незалежність. Зараз Сейшелли насамперед – важливе місце для мандрівників. Чиста вода, чудові пляжі, чудові краєвиди приваблюють сюди туристів з усього світу.