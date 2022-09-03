Землетрус у Ліхтенштейні перервав засідання парламенту про землетруси

Associated Press повідомляє, що вчора, 1 вересня, землетрус перервав засідання у парламенті Ліхтенштейну, на якому обговорювалася необхідність страхування від землетрусів.

Безпосередньо перед інцидентом законодавець Беттіна Петцольд-Майєр стверджувала, що шанси жителів карликової держави постраждати від землетрусу дуже малі.

Внаслідок землетрусу, потужність якого була оцінена у 3.9 бали, нараду довелося відкласти, співробітників парламенту евакуювали. На щастя, за даними поліції Ліхтенштейна, ніхто не постраждав.

Видання нагадує, що Ліхтенштейн, розташований між Швейцарією та Австрією, знаходиться у сейсмоактивній зоні. Тектонічні сили, що призвели до появи Альп, все ще активні, і невеликі землетруси тут не рідкість. Тому місцеві законотворці зібралися вчора, щоб обговорити ідею купівлі міжнародної страховки від можливої ​​шкоди.