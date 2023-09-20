Всі розділи
ГоловнаВатиканМи відчували себе худобою: турист повідомив про відвідування популярних місць Європи
ВатиканТуризм

Ми відчували себе худобою: турист повідомив про відвідування популярних місць Європи

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Ми відчували себе худобою: турист повідомив про відвідування популярних місць Європи

«Я відчував себе худобою у Ватикані. Здається, я навіть ногою жодного разу не ворухнув, поки був там. Я просто плив у величезній масі людей. І темп був надто швидким, тому я не встиг оцінити все, на що дивився. Це мене обурило», — такий відгук залишив іноземний мандрівник, який відвідав Сикстинську капели у Ватикані, однією з головних туристичних пам’яток Європи, зазначила газета Express.

Щорічно Сикстинську капелу Ватикану відвідують колосальні шість мільйонів туристів, що становить близько 30 000 людей на день. Одночасно там можуть розміститися близько 2000 туристів. Мандрівники масово почали обурюватись у соцмережах. Вони розкритикували переповненість, сильний шум та швидкий темп біля історичної пам’ятки. «Там було так багато людей. Я хотів залишитися в Сикстинській капелі і помилуватися розписом на стелі, але мене виштовхали вперед, і було дуже гамірно. Перегляд реліквій і картин був зіпсований», — поскаржився інший.

«Тримайтеся подалі. У приміщенні було дуже багато людей, а виходу не було. Коли потрапляєш у каплицю, там дуже багатолюдно», – додала мандрівниця на сайті Tripadvisor. Однак серед туристів також знайшлися і ті, хто вважає відвідування Сикстинської капели дивовижним та чудовим досвідом, який варто пережити, незважаючи на критичну кількість екскурсантів.

Через неймовірну популярність туристи почали шукати способи, як уникнути натовпів при відвідуванні цієї пам’ятки:

  1. Приїжджати дуже рано.
  2. Відвідувати Сікстинську капелу у менш популярні сезони.
  3. Заздалегідь бронювати квитки, оскільки ті, хто приїжджає без заздалегідь куплених квитків, стикаються з довгими чергами спочатку на їх придбання, а потім на огляд історичної будівлі.

Довідка: Сикстинська капела – історична будівля у Ватикані, частина апостольських палат. Це одне з найбільш відомих і відвідуваних місць у світі завдяки своїм приголомшливим фрескам, виконаним Мікеланджело, включаючи знамениту “Створення Адама” на стелі. Сикстинська капела також використовується для церемоній та конклавів вибору нового тата.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туристів вбило блискавкою прямо на пляжі

Мексика
Трагічне НП сталася в Мексиці: туристів убило блискавкою прямо...

У Єгипті розпочалося будівництво високошвидкісної залізничної лінії, яка з’єднає пляжі Хургади із стародавніми храмами Луксора та Пірамідами у Каїрі

Єгипет
Будівництво високошвидкісної залізничної лінії, яка з'єднає пляжі Хургади зі...

На турецькому курорті зникли безвісти 500 тисяч туристів

Туреччина
На турецькому курорті недорахувалися 500 тис. туристів, які «безвісти...

В аеропорту Стамбула відкрилася перша в Туреччині зона споттингу

Туреччина
У Новому аеропорту Стамбула відкрилася перша в Туреччині офіційна...

У Франції екоактивісти отруїли рибу, перефарбувавши воду в річці

Туризм
Як повідомляє видання Figaro, жителі міста Кольмар у Франції...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму