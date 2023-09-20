Ми відчували себе худобою: турист повідомив про відвідування популярних місць Європи

«Я відчував себе худобою у Ватикані. Здається, я навіть ногою жодного разу не ворухнув, поки був там. Я просто плив у величезній масі людей. І темп був надто швидким, тому я не встиг оцінити все, на що дивився. Це мене обурило», — такий відгук залишив іноземний мандрівник, який відвідав Сикстинську капели у Ватикані, однією з головних туристичних пам’яток Європи, зазначила газета Express.

Щорічно Сикстинську капелу Ватикану відвідують колосальні шість мільйонів туристів, що становить близько 30 000 людей на день. Одночасно там можуть розміститися близько 2000 туристів. Мандрівники масово почали обурюватись у соцмережах. Вони розкритикували переповненість, сильний шум та швидкий темп біля історичної пам’ятки. «Там було так багато людей. Я хотів залишитися в Сикстинській капелі і помилуватися розписом на стелі, але мене виштовхали вперед, і було дуже гамірно. Перегляд реліквій і картин був зіпсований», — поскаржився інший.

«Тримайтеся подалі. У приміщенні було дуже багато людей, а виходу не було. Коли потрапляєш у каплицю, там дуже багатолюдно», – додала мандрівниця на сайті Tripadvisor. Однак серед туристів також знайшлися і ті, хто вважає відвідування Сикстинської капели дивовижним та чудовим досвідом, який варто пережити, незважаючи на критичну кількість екскурсантів.

Через неймовірну популярність туристи почали шукати способи, як уникнути натовпів при відвідуванні цієї пам’ятки:

Приїжджати дуже рано. Відвідувати Сікстинську капелу у менш популярні сезони. Заздалегідь бронювати квитки, оскільки ті, хто приїжджає без заздалегідь куплених квитків, стикаються з довгими чергами спочатку на їх придбання, а потім на огляд історичної будівлі.

Довідка: Сикстинська капела – історична будівля у Ватикані, частина апостольських палат. Це одне з найбільш відомих і відвідуваних місць у світі завдяки своїм приголомшливим фрескам, виконаним Мікеланджело, включаючи знамениту “Створення Адама” на стелі. Сикстинська капела також використовується для церемоній та конклавів вибору нового тата.