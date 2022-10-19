Найбільший готель Угорщини закриється через високі ціни на енергію

Найбільший в Угорщині готель Danubius Hotel Hungariа закриється на зимовий період через високі ціни на опалення та електроенергію. Про це заявило керівництво компанії Danubius Hotels Group.

Так, готель на 499 номерів не прийматиме відвідувачів з 1 листопада 2022 року до 28 лютого 2023 року. Гостей, які забронювали проживання у цей період, перенаправлять до інших готелів мережі Будапешт.

Раніше через енергетичну кризу змушена була закритися єдина в Угорщині печерна купальня в місті Мішкольц, а компанія, що управляє купальнями Будапешта, підняла ціни на 15% і планує скоротити час роботи, а також обмежити надання низки послуг.