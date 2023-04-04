Чим зайнятися у Будапешті: 13 ідей для незабутньої подорожі

Літні канікули та відпустки вже не за горами. Саме час будувати плани. Чому б не з’їздити до величного Будапешта?

1. Завітайте до будівлі Парламенту

Угорський парламент, що височіє на лівому березі Дунаю, є однією з головних пам’яток Будапешта. Будівля, побудована у неоготичному стилі, вражає уяву: у ньому 691 приміщення, 29 сходів та 10 внутрішніх двориків. Фасад прикрашають статуї правителів Угорщини та Трансільванії. Інтер’єри пишно декоровані на середньовічний манер із використанням мозаїчних панно, вітражів та позолоти.

У купольному залі парламенту зберігається корона святого Стефана разом із скіпетром, державою та мечем. Перші двадцять хвилин кожної години біля коронаційних регалій стоїть почесна варта в історичних костюмах.

Зовсім недалеко від Парламенту ви можете побачити один із найсумніших пам’яток міста – “Туфлі на набережній”. Це меморіал жертвам Голокосту. Під час Другої світової війни на дунайську набережну вантажівками привозили євреїв, наказували їм зняти взуття, а потім розстрілювали і скидали у воду. Залишене на набережній взуття йшло на продаж або використовувалося нацистами для власних потреб.

2. Розслабтеся в термах

Природа щедра нагородила Будапешт термальними джерелами, тому не дивно, що тут працює велика кількість чудових спа. Кажуть, місцева вода здатна творити чудеса та лікує від усіх хвороб, а купання в термальному басейні — одна з найкращих розваг у Будапешті.

Всесвітньо відомі купальні Сечені – один із найбільших спа-комплексів у Європі. Незважаючи на те, що відпочиваючих тут багато цілий рік з ранку до самого вечора, величні архітектурні елементи та відкриті басейни, як і раніше, роблять це місце обов’язковим для відвідування.

По Будапешту розкидано дуже багато спа-комплексів. Великою популярністю славляться купальні Геллерт і Лукач, а також Рудаш, де відвідувачі можуть насолодитися чудовою панорамою Будапешта під час купання.

3. Дослідіть Будайські пагорби (Várkerület)

На пагорбах з правого боку Дунаю височить Будайська фортеця – колишня резиденція угорських королів. Це не просто знакова визначна пам’ятка міста, а й об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Фортеця неодноразово руйнувалася і перебудовувалась, у наші дні в Королівському палаці Будайської фортеці розташовується Угорська національна галерея.

Обов’язково пройдіться знаменитим Рибальським бастіоном, звідки відкривається незрівнянна панорама Пешта і Дунаю, і сфотографуйтеся на тлі витонченої готичної церкви Матіаша.

Якщо захочете випити кави та з’їсти смачну тістечку, загляньте в Ruszwurm, найстарішу кондитерську Угорщину.

Ще одна визначна пам’ятка Будайських пагорбів – один із найстаріших у світі фунікулерів, який за лічені хвилини доставить вас від Будайської фортеці до набережної чи навпаки. Як альтернатива можна сісти на автобус номер 16, який робить багато зупинок по всьому місту, або просто піднятися пішки (це не так далеко, як здається).

4. Прокотіться центром міста на трамваї номер 2

Маршрут будапештського трамвая номер 2 часто називають наймальовничішим у світі. Найкрасивіша частина шляху проходить берегом Дунаю, звідки відкривається чудовий краєвид на Будайську фортецю. Це чудова нагода подивитися місто, влаштувавши собі незвичайну оглядову екскурсію за ціною квитка на громадський транспорт.

Порада: прекрасною альтернативною трамваю може стати прогулянка річкою на кораблику. Вибір дуже великий: денні та вечірні круїзи, з харчуванням або без, з живою музикою чи аудіогідами. Але якщо ви не хочете витрачати гроші на екскурсійний круїз, можете скористатися громадськими трамвайчиками, для проїзду на яких потрібні звичайні транспортні квитки. Кораблик пливе “зигзагом”, переходячи з одного берега на інший.

5. Підніміться до бані базиліки

Базиліка Св. Іштвана – найбільший і найвідоміший храм Будапешта. У каплиці собору зберігаються мощі фундатора Угорщини Іштвана, у тому числі забальзамована права рука святого. Оздоблення храму відрізняється розкішшю — всі стіни облицьовані різноманітним мармуром із частими вкрапленнями художньої мозаїки та розписами. Усередині собору можна побачити статую Св. Іштвана, а також кілька барельєфів із бронзи із зображеннями сцен житія святого. Ще одна визначна пам’ятка собору – його масштабний купол, розписаний картинами з створення світу. Підніміться до купола пішки (193 ступені!) або на ліфті, щоб помилуватися краєвидами міста з панорамного майданчика.

6. Прогуляйтеся проспектом Андраші та міським парком

Це головний парадний проспект Будапешта, який за свою витонченість навіть отримав назву „будапештські Єлисейські Поля“ та занесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На проспекті багато цікавих об’єктів: Угорський державний оперний театр, різноманітні музеї, університет образотворчих мистецтв та музична академія. Помпезний проспект поєднує площу Ференца Деака з площею Героїв та Міським парком.

Міський парк є одним з найважливіших, найбільших та відвідуваних парків у Будапешті. Крім зелених насаджень, тут розташовано безліч інших визначних пам’яток, таких як казковий замок Вайдахуньад, озеро, яке взимку перетворюють на ковзанку, дитячі майданчики, музеї, зоопарк та знамениті лазні Сечені.

Порада: якщо не хочете йти пішки, спустіться в метро Міленіум на проспекті Андраші (таблички метро позначені жовтим кольором). Саме тут наприкінці XIX століття було прокладено найпершу лінію метро в континентальній Європі.

7. Замовте філіжанку кави в історичній кав’ярні

Культура кавипиття в Будапешті сягає корінням у глибину століть, а його класичні кав’ярні — особлива особливість столиці Угорщини. Колись у цих кафе любили бувати багато письменників, поетів, художників, музикантів, акторів і політичних діячів. Одним з найвідоміших вважається New York Café, розташоване в центрі Пешта, неподалік площі Луйза Блаха. Кафе вражає своєю розкішшю та оздобленням, фресками на стелі. Тут звучить угорська музика та панує атмосфера кінця XIX століття. Подорож у минуле пропонують інші кафе – наприклад, Gerbeaud Café, Hadik або Centrál.

8. Насолоджуйтеся панорамою міста з оглядового майданчика або бару на даху

Звивистий Дунай, чудові мости та чудові пам’ятки роблять Будапешт особливо красивим та фотогенічним. Щоб повною мірою насолодитися мальовничою панорамою міста, підніміться на пагорб Геллерт, де розташовано кілька оглядових майданчиків.

Якщо ж ви втомилися від прогулянок, то альтернативою може стати бар із чудовим видом на місто (наприклад, Leo Rooftop Bar, Intermezzo Ice Terrace, Gozsdu Sky Terrace, St. Andrea Wine & Skybar).

9. Проведіть день на острові Маргіт

Острів Маргіт – найбільший зелений оазис Будапешта – витягнутий уздовж річки, його довжина 2,5 км, а ширина лише 500 метрів. Розташований приблизно за півгодини ходьби від центру Будапешта, зовсім неподалік будівлі Парламенту — візитної картки Будапешта. Дістатися острова Маргіт можна автобусом, трамваєм, річковим трамвайчиком, таксі і пішки.

Серед визначних пам’яток острова Маргіт у Будапешті ви зустрінете: руїни францисканського собору та жіночого домініканського монастиря, церква Святого Михаїла, водонапірну вежу, купальню „Палатінус“, два готелю з термальною водою, японський сад, танцювальний фонтан, а також безліч майданчиків.

Порада: прямуйте до центральної частини острова – великого фонтану, який світиться і “танцює” під музику щогодини з весни до зими. О 21:00 розпочинається мультимедійне шоу, коли на великому екрані показують зображення великих діячів Угорщини.

10. Познайомтеся із самобутньою архітектурою Великої синагоги

Будапештська Велика синагога – найбільша синагога в Європі. Розташована в єврейському кварталі Пешта, де й досі мешкає багато євреїв. Будівництво синагоги проходило у 1854—1859 роках.

Збудована в 1854-1859 роках будівля із зубчастим фасадом із червоно-жовтої глазурованої цегли та двома великими вежами стоїть поруч із Угорським єврейським музеєм. На подвір’ї знаходиться пронизливий меморіал Голокосту “Дерево життя”, створений скульптором Імре Варгою.

11. Пориньте у минуле в парку Мементо

Парк „Мементо“ — музей у Будапешті, створений за проектом Акоша Елеєда та відкритий у 1993 році. Основну частину парку займає зібрання скульптур соціалістичного періоду історії Угорщини загальною чисельністю 40 експонатів. Більшість цих скульптур було демонтовано 1989 року і звезено до парку, де було створено музей просто неба.

У парку знаходяться пам’ятники Марксу та Енгельсу, Леніну, угорським комуністам на чолі з лідером Угорської революції 1919 року Білою Куном, пам’ятники парламентерам Іллі Остапенко та Міклошу Штейнмецу, які загинули у 1944 році. У парку відтворено атмосферу комуністичної епохи, тут можна побачити, наприклад, стару типову телефонну будку та автомобіль Trabant виробництва НДР.

12. Прокатайте дитячою залізницею

Дитяча залізниця з’явилася у Будапешті після Другої світової війни у 1948 році, а через 2 роки після відкриття стала першою за довжиною у світі. Довжина залізничного полотна становить 11,7 км.

Більшість працівників дитячої вузькоколійки – школярі 10–14 років. У вільний від навчання час діти освоюють залізничні професії — продають квитки на станціях та перевіряють їх наявність у вагонах, зустрічають поїзди та готують поїзди до відправлення, стежать за порядком та оголошують зупинки. Дорослі працюють машиністами та начальниками станцій.

Залізничні колії шириною 76 сантиметрів проходять мальовничими Будайськими пагорбами від музею Дитячої залізниці до останньої станції трамвайного маршруту № 60 (зубчаста залізниця). Маршрут включає мости та тунель завдовжки 198 метрів. Склади роблять зупинки на 9 станціях, розташованих на відстані 1–1,5 кілометрів один від одного. Потяги ходять зі швидкістю до 20 км/год. Поїздка в один бік займає близько 40 хвилин.

Дитяча вузькоколійка у Будапешті функціонує цілий рік. З травня до серпня включно дорога працює щодня, в решту місяців — усі дні окрім понеділка. Перший поїзд від’їжджає від станції Széchenyi-hegy о 9:00-10:00 залежно від розкладу, останній – о 16:00-18:00.

13. Пройдіться по руїн-барах

Знаєте що таке руїн-бар? Ні? У Будапешті ви не тільки про них почуєте, але за бажання зможете відвідати!

Руїн-бари вже давно стали символом і туристичною пам’яткою угорської столиці. Так називають бари, розташовані в старих і напівзруйнованих центральних будинках міста, що отримали нову інтерпретацію, зберігши при цьому оригінальні „голі“ стіни, віконні отвори без шибок та вхідні отвори без дверей.

Інтер’єри руїн-барів еклектичні, тут присутні: графіті на стінах, ретро-речі, вуличне мистецтво та музика. Завдяки високій популярності даних закладів серед туристів та деяких місцевих жителів, вечорами в руїн-барах панує загальна веселість та нескінченна тусовка, а в повітрі витають запахи спиртного та кальянів. Все це створює неповторну атмосферу, в якій гості закладів насолоджуються вечірнім життям у невимушеній обстановці.

Ось кілька руїн-барів, які не можна пропустити: