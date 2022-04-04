Марш українських матерів пройшов у Будапешті напередодні виборів

2 квітня у Будапешті напередодні парламентських виборів відбувся Марш Матерів – мирна хода жінок України, які вимушено тимчасово переїхали разом із дітьми в Угорщину в надії на безпеку.

Марш Матерів зібрав більш ніж 500 українських та угорських матерів. До них також приєднались представники угорської інтелігенції, актори театру, телеведучі, незалежні медіа та інші.

Матері пройшлись центральними вулицями міста тримаючи на руках ляльок у скривавлених простирадлах, що символізують сотні дитячих смертей від рук російських військових. Наприкінці ходи учасницями була створена інсталяція у вигляді братської дитячої могили з ляльок, м’яких іграшок, квітів та лампадок.

Мета ходи – привернути увагу угорців до жахливих дитячих трагедій в Україні, спричинених російською агресією, розповісти про страждання та смерті українських дітей та військові злочини Росії.

«Незважаючи на дуже складну політичну ситуацію в Угорщині, хочу нагадати, що політики і їхні пріоритети не пов’язані із людяністю і вони завжди роблять те, що вигідніше. У всіх країнах, – ділиться Даша Малахова – ідейний організатор Маршів Матерів по всьому світу. – Багато країн підтримує Україну. Керівництво Угорщини відверто підтримує давнього та вигідного друга-маньяка, але… Угорські люди та країна багато допомагають українцям. Тут живуть люди з великими серцями, мої діти говорять угорською і мені не байдуже, що відбувається в цій країні!»

Марші Матерів проходять по всьому світу вже третій тиждень поспіль. Мирні акції зібрали тисячі жінок у великих містах Америки та Європи. Про страждання та смерті українських дітей учасниці маршу розповіли на площах та вулицях Нью-Йорку, Атланті, Берліні, Мюнхені, Празі, Відні, Будапешті, Варшаві, Брюсселі, Мілані, Парижі, Соултцматі, Ларнаці, Пафосі та Нікосії. В деяких містах акції пройшли вже по 2-3 рази. Марші Матерів привернули увагу багатьох провідних світових ЗМІ, свої історії про страждання українських дітей та військові злочини Росії українські жінки донесли мільйонам людей з усього світу.

Акції проводитимуться й надалі, їх географія розширюється щонеділі. Наразі Марші Матерів плануються у Братиславі, Бухаресті, Кракові Стамбулі та інших містах по всьому світу.