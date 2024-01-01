Жінка загинула під час аварії катера з туристами в Таїланді

Неподалік Пхукета катер з туристами врізався в скелі. В результаті краху загинула одна жінка, ймовірно, росіянка, передає Phuket News.

За даними місцевих ЗМІ, аварія сталася вранці, 31 грудня, біля східного узбережжя острова Майтон. Внаслідок зіткнення катера зі скелями постраждали десять осіб, зокрема діти, одна жінка, ймовірно, громадянка Росії, загинула.

Наголошується, що серед постраждалих також є громадяни Китаю.

Нагадаємо, 17 травня за 100 метрів від пірсу бухти Чалонг катер на значній швидкості врізався в бетонну опору вежі. 35 пасажирів, які перебували на борту, зазнали травм різного ступеня тяжкості.