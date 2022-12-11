Закохана пара англійців виграла в лотерею мільйон і витратила все на подорож

Пара закоханих англійців виграла в лотерею мільйон фунтів стерлінгів, покинула роботу та вирушила у подорож. Про це пише Mirror.co.uk, передає ДІП.

Пара з Дансвілла (Південний Йоркшир, Англія) – Террі Кеннеді та Кей Йоксалл – купила квиток у місцевому відділенні пошти та вгадала виграшну комбінацію.

“Ви завжди сподіваєтеся, що з вами станеться щось подібне, але це лише сон. Ви думаєте, що це відбувається тільки з кимось іншим, а не зі звичайними людьми. Кожен божий день ми щиплемо себе, щоб нагадати, що це реальність”, – поділилася враженнями дівчина.

Молоді люди покинули роботу, склали список країн, які хочуть відвідати, та почали мандрувати. За останній рік англійці побували в Іспанії, Ірландії, США, Мексиці, Таїланді, ОАЕ, Португалії, Франції, Угорщині, Австралії, Новій Зеландії, Італії, Туреччині, а також вирушили до круїзу Карибським басейном.

“Ми мало подорожували до того, як виграли, тому що не могли взяти відпустку. Виграш у лотерею дав нам шанс здійснити всі наші мрії”, – заявив Кеннеді, додавши, що наступним місцем, куди вони планують вирушити, буде Бора-Бора.