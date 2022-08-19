Загадкові смерті на курорті продовжуються: у номері готелю на Багамських островах помер уже 4-й турист

Розслідування смертей туристів розпочала поліція Багамських островів. Останнім приводом став 70-річний американський турист, якого знайшли мертвим на курорті Ексума. Основна загадка в тому, що в травні на тому самому курорті померли ще три туристи, офіційний висновок — отруєння чадним газом.

Як повідомляє CBS News, у поліції заявили, що турист поскаржився на задишку в суботу. Туристу провели ковід-тест, який дав позитивний результат на COVID. Після чого турист отримав інструкції з карантину у своєму номері, де й помер. Тіло туриста доставлене до міста Нассау, де влада проведе розтин, щоб визначити причину його смерті.

При цьому в ЗМІ повідомляють, що раніше три американські туристи померли на курорті на острові Грейт-Ексума. Трагедія сталася на початку травня, троє туристів Майкл і Роббі Філліпс з Теннессі і Вінсент Чіарелла з Флориди були знайдені мертвими на своїх віллах у Sandals Emerald Bay Resort. Четверта туристка, дружина Чіарелли, Доніс, була знайдена в критичному стані і доставлена ​​до лікарні Флориди, де вона одужала. Офіційна причина – отруєння чадним газом. Керівництво готелю після трагедії заявило, що встановить детектори чадного газу в усіх номерах.

І ось четверта смерть. Втім, як уточнюють у ЗМІ, поліції не повідомили, в якому саме готелі помер турист.