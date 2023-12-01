Акула потягла туристку під воду на Багамських островах

Акула потягла під воду німецьку туристку, яка займалася дайвінгом біля популярного пляжу на Багамських островах.

Трагічний інцидент трапився в середу, близько 10:30 за місцевим часом, за кількасот метрів від Вест-Енду, біля Тайгер-Біч у західній частині острова Гранд Багама, уточнило видання “Кельн Штадт Аншлагер”.

47-річна жінка займалася дайвінгом, причому там де регулярно плавають дайвери. Проте невдовзі після спуску під воду іншим туристам із групи стало зрозуміло, що на неї напала акула. Німка спочатку ненадовго спливла на поверхню, а потім була затягнута під воду. З того часу нирку ніхто більше не бачив.

Уточнювалося, що берегова охорона та поліція продовжують пошуки зниклої біля узбережжя, проте поки що їм вдалося знайти тільки її розірване спорядження. Оскільки минуло вже кілька днів, шанси виявити туристку живою вкрай малі.