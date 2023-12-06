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СШАТуризм

Туристка на байдарці недалеко від готелю була атакована та вбита акулою

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристка на байдарці недалеко від готелю була атакована та вбита акулою

Американська туристка померла після нападу акули під час катання на байдарці неподалік курортного готелю на Багамських островах. Про це повідомило видання USA Today.

За даними, інцидент стався у понеділок, коли 44-річна жінка відпочивала разом із родичем біля берегів готелю Sandals Resort. Як повідомила сержант поліції Дезіре Фергюсон, акула напала менш ніж за 1.5 км від пляжу. Відомо, що жінка отримала значні рани правої сторони тіла, включаючи праве стегно та руку, несумісні із життям.

Рятувальник, який став свідком страшної події, оперативно доставив постраждалу та члена її сім’ї на берег острова Нью-Провіденс, але незважаючи на всі зусилля, медики, які прибули на місце, констатували смерть жінки. Інформацію про те, який вид акули вбив американку, місцева влада не повідомила.

Цей випадок, на жаль, не є поодиноким на Багамських островах. За останні кілька місяців сталося кілька нападів хижаків на людей, які призвели до різних наслідків від серйозних травм до загибелі.

Наведемо кілька останніх епізодів:

  1. 47-річна німкеня зникла безвісти після того, як зіткнулася з акулою у водах Вест-Енду, Гранд-Багама.
  2. У червні туристці з Айови ампутували ногу після того, як на Багамах її вкусила акула.
  3. У вересні 2022 року акула роздерла 58-річну туристку з Пенсільванії, яка займалася дайвінгом разом із сім’єю біля узбережжя Нассау, столиці Багамських островів.

Минулої суботи в Мексиці стався трагічний випадок: 26-річна туристка померла після нападу акули, яка відкусила їй ногу просто на очах її дитини. Інцидент стався у Мелаці, на тихоокеанському узбережжі країни, та шокував очевидців. Жінка купалася разом зі своєю дитиною за 20 метрів від берега під час проведення змагань з плавання.

Статистика атак

Напади акул, особливо зі смертельними наслідками, трапляються рідко, сказав Гевін Нейлор, програмний директор International Shark Attack File, бази даних, яка відстежує подібні інциденти. Минулого року було зареєстровано 57 випадків неспровокованого нападу на людей, більшість епізодів припадає на США. Вважається, що кусають акули найчастіше через плутанину чи цікавість, а не агресію. Але факт залишається фактом: незважаючи на те, що кількість нападів невелика, наслідки можуть бути вкрай важкими.

Дослідження Національного управління океанічних та атмосферних досліджень вказали на те, що акули можуть нападати, намагаючись вивчити щось нове або переплутавши людину з іншою твариною. Нейлор підкреслив, що в більшості випадків люди та акули намагаються уникати один одного і що, якби акули дійсно полювали на людей, кількість нападів була б набагато вищою. «Якби акули нападали на людей, ми бачили б 1000 укусів на день», – запевнив експерт.

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