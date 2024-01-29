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Туризм

На Багамських островах зафіксована велика кількість вбивств туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Багамах відзначається велика кількість вбивств туристів
Unsplash

Посольство США на Багамських островах опублікувало попередження про небезпеку курорту. Попередження було випущено після 18-ти вбивств туристів, скоєних там з початку року місцевими бандитськими формуваннями.

За даними дипмісії, «вбивства відбувалися будь-коли, зокрема серед білого дня на вулицях». У нічний час туристам варто виявляти підвищену обережність, і завжди «поводитися стримано». Причому людям радять навіть не намагатися «фізично чинити опір» нападу, якщо таке сталося.

Особливо небезпечною названо східну частину столиці Багамських островів Нассау.

Держдепартамент США в п’ятницю включив Багамські острови до списку країн, де потрібно «виявляти підвищену обережність», зазначивши, що небезпека зберігається як у туристичних, так і нетуристичних районах.

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