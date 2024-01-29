На Багамських островах зафіксована велика кількість вбивств туристів

Посольство США на Багамських островах опублікувало попередження про небезпеку курорту. Попередження було випущено після 18-ти вбивств туристів, скоєних там з початку року місцевими бандитськими формуваннями.

За даними дипмісії, «вбивства відбувалися будь-коли, зокрема серед білого дня на вулицях». У нічний час туристам варто виявляти підвищену обережність, і завжди «поводитися стримано». Причому людям радять навіть не намагатися «фізично чинити опір» нападу, якщо таке сталося.

Особливо небезпечною названо східну частину столиці Багамських островів Нассау.

Держдепартамент США в п’ятницю включив Багамські острови до списку країн, де потрібно «виявляти підвищену обережність», зазначивши, що небезпека зберігається як у туристичних, так і нетуристичних районах.

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