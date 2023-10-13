Приватні острови світу – які вони та що там робити туристам?

Зараз у світі налічується понад десяти приватних островів, які належать великим круїзним компаніям. Частина їх була ними куплена (тобто перебуває у справжньої власності), частина взята у найм на 100 років. По суті, ці острови є свого роду «пляжними стоянками» у морській подорожі. Зробили невелику добірку найцікавіших.

GREAT STIRRUP CAY – РЕТРИТ-ЗОНА

Свою моду на приватні острови, доступні тільки туристам круїзних компаній, заклала компанія Norwegian Cruise Line, коли купила на Багамах острів Great Stirrup Cay. У 1977 році вона орендувала його у нафтової компанії Belcher, а в 1986 році придбала остаточно і постаралася створити справжній «райський острів».

Great Stirrup Cay з самого початку сприймався як острів релаксу, прогулянок, повільного відпочинку та історичних пам’яток – на його території, наприклад, є маяк, збудований ще в 19 столітті.

Таким він лишається і зараз. На острові практично немає галасливих активностей — гості катаються на сапах, байдарках, займаються снорклінгом, розважаються на зіпах. Тут можна довго лежати в гамаку, плавати зі схилами та… свинями.

Це нова тенденція на Багамах, яка стала популярною завдяки соцмережам та різним шоу. Люди спеціально вирушають на віддалені безлюдні острови, щоб поспілкуватися, пограти та поплавати з цими активними та доброзичливими тваринами.

Зовсім поруч із Great Stirrup Cay знаходиться невеликий острівець, де мешкають свині. Пасажирів відвозять туди на човні, де на них чекає 1,5-годинна екскурсія з пізнавальною розповіддю, купанням і, звичайно, годуванням веселих компаньйонів.

Для тих, хто хоче повністю поринути в тишу і красу океану, на острові є ретрит-зона Silver Cove. Це відокремлене місце на березі з персональними будиночками-кабанами, розрахованими на 6 осіб, та віллами зі спальними місцями, які можна орендувати на цілий день. Усі вони мають кондиціонери.

До речі, Norwegian Cruise Line з екологічних міркувань не робить пірси на своїх островах, залишаючи лайнер на рейді та доставляючи туристів до берега на човнах та катерах.

ІДЕАЛЬНИЙ ДЕНЬ НА COCOCAY

Знаменитий острів CocoCay має іншу історичну назву – Little StirrupCay. Він практично примикає до Great Stirrup Cay, яким володіє компанія Norwegian Cruise Line, але значно відрізняється від нього концепцією відпочинку.

Острів Little Stirrup Cay належить круїзній компанії Royal Caribbean International. У 1988 році вона придбала його Admiral Cruises і до 2019 р. повністю перетворила, вклавши 250 млн доларів і назвавши Perfect Day at CocoCay.

Це була серйозна розбудова острова – тут з’явилося кілька тематичних парків, а також причал, до якого змогли швартуватись величезні лайнери компанії.

CocoCay має кілька зон, здебільшого на гостей чекають активні та галасливі розваги. Загальна концепція програми – повноцінна відпустка за короткий час, тому вона нерідко є головною метою нетривалих 3-денних круїзів.

Сюди приїжджають цілими сім’ями з дітьми та старшими родичами, нерідко поєднуючись із компанією друзів. Загалом вартість цих «круїзів вихідного дня» невелика, вона починається від 184 доларів на особу за 3 доби, що сприймається як бюджетний напрямок.

Втім, у 2024 р. на концепцію чекають зміни. Тут у січні 2024 р. відкриється Hideaway Beach, доступ на який буде відкритий тільки туристам віком від 18 років. Більше того, там буде власний VIP-куточок The Hideout.

У ньому з’являться індивідуальні кабани, приватні пляжі, басейни, що підігріваються, послуги пляжних батлерів, шезлонги у воді, душові, ресторанчики і жива музика. Усе це, певна річ, – за окрему плату.

CASTAWAY CAY – ОСТРІВ З ГЕРОЯМИ МУЛЬТФІЛЬМІВ І ПІРАТАМИ

Незважаючи на величезну популярність розваг на Coco Cay, все ж таки першим подібним тематичним парком став Castaway Cay у Карибському морі, який раніше називався Gorda Cay.

Компанія Disney Cruise Line взяла цей острів 1997 р. у найм на 99 років, тобто. до 2096 року, щоб зробити власний пляжний курорт. На острові було збудовано причал, під час створення якого провели свого роду днопоглиблювальні роботи, вичерпавши значну частину піску біля узбережжя, що дуже не сподобалося екоактивістам.

Зупинка на Castaway Cay включена практично у всі круїзи Disney Cruise Line Бермудами і Багамами, незалежно від їх тривалості, навіть якщо вони тривають 3 дні.

Острів дуже популярний у туристів. Як написано на сайті компанії, на відпочинку їм знадобиться лише пляжний рушник, який видають прямо на березі, та картка-ключ Key to the World, на яку записуватимуться всі витрати пасажирів на острові.

Цікаво, що назва острова Casta way – «потерпілий аварію корабля» або «відкинутий», була обрана невипадково. Раніше у острова була досить кримінальна слава – на Gorda Cay (стара назва) жили пірати, бутлегери, торговці забороненими товарами та інший сумнівний народ. До речі, диснеївський фільм «Пірати Карибського моря» також частково знімався тут.

Зараз на острові зовсім інша атмосфера, а для туристів є безліч розваг. Це водні гірки, катання на човнах, снорклінг, практично всі види спорту і, зрозуміло, пляжі, в т.ч. тільки для дорослих (в Serenity Bay). А дітей за традицією зустрічають герої мультфільмів, створених компанією Disney.

Досвід Castaway Cay виявився настільки позитивним для Disney Cruise Line, що компанія вклала ще майже 400 млн доларів у будівництво нового курорту. Ним стане Lighthouse Point на багамському острові Ельютера, який чекає на своїх перших туристів вже в 2024 р.

MSC CRUISES ЗМІНЮЄ АКВАТОРІЮ

Як можна зрозуміти, більшість приватних островів було придбано круїзними компаніями в Карибському басейні.

Але компанія MSC Cruises вирішила вийти за межі цієї акваторії (там вона має свій приватний острів Ocean Cay) і в 2016 оголосила про появу власного курорту на невеликому острівці, що примикає до Сір-Бані-Яс у Перській затоці.

У безлюдну і практично порожню територію компанія за дуже короткий термін вклала значні кошти, серйозно облагородивши острівець.

Так, тут з’явилися сотні пальм, облаштовані пляжі зі зручними лежаками, приватні павільйони-кабани, безпечна зона для купання та дітей, а також знамените MSC Aurea Spa з різними видами масажу.

З видів активності особливо привертають пляжний волейбол і теніс, які нечасто зустрінеш на інших круїзних островах, а також різні екскурсії на головний острів Сір-Бані-Яс, який теж був фактично створений заново завдяки уряду емірату Абу-Дабі.

Крім того, туристів MSC Cruises протягом усього відпочинку на березі супроводжує жива музика, працює зона барбекю та кілька барів, а у наметі бедуїнів продаються цікаві вироби місцевих ремісників.

Відвідування стоянки в Сір-Бані-Яс заплановане в багатьох круїзах компанії – цього року, наприклад, вона буде навіть у коротких триденних подорожах між Дубаєм та Абу-Дабі.

ЯКІ ЩЕ ОСТРОВА Є У КРУЇЗНИХ КОМПАНІЙ

Зараз у круїзній галузі налічується щонайменше 10 приватних островів, на які привозять туристів. Всі вони відрізняються своєю концепцією та рівнем відпочинку. Так, на одних островах може бути дуже галасливо і багатолюдно, оскільки територія невелика, а на інших передбачається відпочинок рівня люкс та усамітнення.

Компанія Royal Caribbean International володіє двома островами в Карибському морі – Labadee на Гаїті та Little Stirrup Cay (CocoCay) на Багамах.

Компанія Norwegian Cruise Line також володіє двома островами – це Great StirrupCay на Багамах та Harvest Caye у Белізі.

Компанії MSC Cruises належать Ocean Cay на Багамах та невелика частина Sir Bani Yas в Абу-Дабі.

Компанія Holland America Line володіє островом Half Moon Cay (Little San Salvador) на Багамах.

Компанія Princess Cruises володіє курортом Princess Cays на Багамах.

Virgin Voyages також володіє курортом The Beach Club на Біміні (Багами).

Компанія Paul Gauguin Cruises володіє островом Motu Mahana у французькій Полінезії.

Компанія Costa Cruises має власний пляж на Catalina Island у Домінікані.