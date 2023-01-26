За які татуювання авіакомпанії звільняють стюардес з роботи

Бюджетна авіакомпанія Southwest Airlines почала відраховувати нових бортпровідників, які проходять навчання, після того, як керівництво перевізника посилило вимоги до дотримання своєї давньої заборони на видимі татуювання.

У своєму внутрішньому повідомленні авіакомпанія попередила стюардес-стажерів, що будь-які татуювання на пальцях, кистях, обличчі чи шиї призведуть до негайного відрахування.

Жорсткі заходи стосуються і тих стюардес, які намагатимуться приховати свої татуювання косметикою. Останніми тижнями надійшло кілька повідомлень про те, що нових бортпровідників звільняють ще під час навчання у школі.

Авіакомпанії у всьому світі відомі своїми суворими стандартами уніформи. Ці стандарти забороняють стюардесам демонструвати татуювання, які не можуть бути приховані цією уніформою. Щоправда, в останні пару років ці традиційні правила почали пом’якшуватися, і стюардеси Southwest, мабуть, очікували, що їхній роботодавець піде загальною практикою.

У 2022 році United Airlines стала однією з перших авіакомпаній у США, що дозволили деякі видимі татуювання, а кілька місяців тому Breeze Airways наслідувала приклад «Юнайтед», заплющивши очі на невеликі татуювання на пальцях, руках і навіть за вухами.

Virgin Atlantic минулого року потрапила до заголовків газет, коли дозволила стюардесам демонструвати татуювання будь-якого розміру, за умови, що малюнки не повинні бути образливими. Рішення залишається на розсуд авіакомпанії.

Однак немає жодної авіакомпанії, яка б дозволила стюардесам мати тату на шиї чи особі.

Air New Zealand, можливо, так і залишиться єдиним перевізником, який зараз дозволяє татуювання на обличчі – багато в чому завдяки прийняттю Tā Moko — форми татуювань, яка традиційно практикується корінним населенням країни маорі і часто наноситься на обличчя.

У 2021 році канадським авіакомпаніям було винесено припис, що вони не можуть заборонити бортпровідникам демонструвати видимі татуювання, але незалежний арбітраж підбив рису під татуюваннями на обличчі та шиї. Air Canada і Westjet також можуть звільняти стюардес, якщо вважають їх натільні малюнки образливими.