З’явилася перша країна у світі, яка встановила річний ліміт туристів

«Новий план сталого туризму», запроваджений владою Французької Полінезії, зробить далекі «райські острови», зокрема знамениті Таїті, першою у світі країною, яка встановила загальнодержавний ліміт на приїзд туристів. У рамках п’ятирічної стратегічної місії Fāri’ira’a Manihini 2027 (FM27) уряд Французької Полінезії планує ввести річний ліміт у розмірі близько 280 тис. туристів на рік, що відповідає кількості громадян, що проживають на островах.

Нагадаємо, що Французька Полінезія розташована в південній частині Тихого океану і включає такі популярні напрямки, як Бора-Бора, Муреа і Таїті. «Туризм є важливим джерелом зайнятості та доходу для мешканців. Проте обмеження для відвідувачів та інші зміни зроблять туризм продуманішим», – йдеться у документі. Відповідно до нього ж, уряд розраховує поєднувати економічне зростання із «збереженням довкілля, якістю життя населення та повагою до нашої спадщини».

При цьому цифра туристів, які відвідували «райські острови», заявлений ліміт перевищує не сильно — у 2019 році Французьку Полінезію відвідало близько 300 тис. осіб, і це був рекордний показник. Щоправда у цій статистиці не враховується кількість відвідувачів із французьким паспортом, які не вважаються іноземцями.

При цьому зазначається, що деякі країни вже контролюють туризм, щоправда, економічним шляхом. Наприклад, Бутан стягує як туристичний податок близько 200 доларів на день. Тож приїжджають до цієї центральноазійської країни лише рідкісні фанати. Намагається запровадити податок на туристів і «замучена» овертуризмом Венеція, але плани поки що не стали реальністю.