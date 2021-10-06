Овербукинг – що це таке? Які права пасажира, коли в літаку немає місць?

У перекладі овербукинг – це перепродаж, який здійснюється в основному компаніями, що надають туристичні послуги, наприклад авіакомпаніями або готелями. Мета такої процедури – уникнути втрат, викликаних нереалізованими замовленнями, і, таким чином, максимізувати ваш дохід.

Що таке овербукинг в авіаперевезеннях?

Овербукинг – це надмірне бронювання додаткових місць в літаку для клієнтів, що може привести до зіткнення, тобто відмови від польоту, якщо немає вільних місць. Авіакомпанії використовують надлишкове бронювання, щоб уникнути порожніх місць, якщо на даному рейсі немає всіх пасажирів. Продаж більшої кількості місць, ніж є насправді, допомагає авіакомпаніям зберігати привабливі тарифи, а також гарантує стабільний дохід. На жаль, для пасажирів така операція часто закінчується зіткненням, що не дозволяє їм дістатися до місця призначення вчасно.

Авіакомпанії, що використали надмірне бронювання, яке призвело до того, що деякі пасажири не сіли в літак, зобов’язані якомога швидше надати їм інший рейс або відшкодувати витрати, якщо вони бажають скасувати поїздку. Більш того, для тих пасажирів, які погодилися сісти на інший рейс до місця призначення, авіакомпанії повинні надати: харчування, напої, проживання та трансфер з аеропорту в готель і назад (все залежить від часу очікування наступного рейсу).

Овербукинг – права пасажира в разі відмови від посадки

Клієнти авіакомпаній, які купують квиток, підписують угоду, яка зобов’язує обидві сторони дотримуватися правил, які місцяться в ньому. У цьому типі контракту є положення, які визначають права пасажира в разі відмови від посадки через недостатню кількість місць через надмірне бронювання. Згідно з Регламентом (ЄС) № 261/2004 Європейського Парламенту та Ради від 11 лютого 2004 року, перевізник в першу чергу шукає добровольців, які вже зайняли місце в літаку, відмовитися від нього в обмін на компенсацію. Якщо добровольців не вистачає, а на рейс і раніше надходить надмірна кількість квитків, перевізник вибере пасажирів, які не зможуть скористатися цим рейсом. У такій ситуації транспортна компанія пропонує пасажирам місця в іншому літаку, але якщо він прибуває в пункт призначення на годину пізніше рейсу, яким спочатку повинні були летіти клієнти, перевізник повинен їм компенсувати.

Розмір компенсації залежить від відстані, пройденого пасажирами, і становить: – 250 євро для рейсів протяжністю до 1500 кілометрів, – 400 євро для рейсів протяжністю понад 1500 кілометрів, але щонайменше 3500 кілометрів, – 600 євро для рейсів більше 3500 кілометрів.

Крім того, авіакомпаніям слід дозволити пасажирам зробити два телефонних дзвінка і відправити два електронних листи, надати житло і трансфер в / з аеропорту, якщо це необхідно, а також надати їжу і напої в кількості, що відповідає часу очікування наступного рейсу.

Овербукинг в готелі

Овербукинг в готелі працює майже так само, як і в випадку з авіакомпанією, але, звичайно ж, він застосовується до розміщення в номерах і апартаментах. У разі овербукинга в готелі компанія дозволяє клієнтам бронювати проживання, незважаючи на повне завантаження об’єкта. Мета цієї акції – уникнути порожніх кімнат у випадку, якщо клієнти не заберуть заброньовані ліжка, і тим самим уникнути втрат. Ця практика найчастіше використовується в святкові сезони, коли інтерес до бронювання зростає і більшість місць розміщення в даному місті вже зайнята.

Проблема виникає, коли всі клієнти хочуть забрати своє замовлення, але при цьому ніхто не відмовився від свого перебування. У такій ситуації готель зазвичай пропонує «зайвим» гостям в ціні бронювання місця в іншому готелі в районі аналогічного або вищого стандарту і безкоштовний транспорт. Якщо клієнти готелю з надмірним бронюванням не хочуть зупинятися в запропонованому альтернативному готелі, вони мають право на відшкодування вартості бронювання і компенсацію за витрачену даремно відпустку. Право на отримання компенсації регулюється Законом від 24 листопада 2017 року про путівки і супутні туристичні послуги.

Чи завжди потрібна компенсація за овербукинг?

Компенсація за невиконання посадки визначається заздалегідь Європейським парламентом і застосовується до всіх авіакомпаніям, включаючи так звані бюджетні авіакомпанії. Тим не менш, деякі лоукостер намагаються обійти діючі правила і, таким чином, не виплачувати компенсацію постраждалим пасажирам. Один з перевізників запустив спеціальний додаток, за допомогою якого він повідомляє своїх клієнтів про виникнення овербукинга, надає можливість безкоштовного перебронювання квитка і пропонує компенсацію у вигляді спеціальних балів. Бали (кредити) можна обміняти на додаткові послуги, такі як збільшення норми провозу багажу, а також на готівку.

Чи завжди овербукинг шкідливий?

Здавалося б, бути «жертвою» овербукинга – немає нічого приємного. Однак виявляється, що така практика може принести багато користі. Така невдала поїздка обов’язково окупиться для волонтерів, які віддають своє місце клієнтам, які не вмістилися в літак через надмірне бронювання. Залишаючи місце для іншого пасажира, ви часто можете розраховувати на компенсацію у вигляді польоту в більш високому класі, безкоштовного харчування або навіть проживання, якщо протягом наступних 24 годин немає іншого рейсу в пункт призначення, куда пасажир-доброволець хотів поїхати. Очевидно, додаткова вигода – отримання компенсаціі на суму від 250 до 600 євро залежно від відстані між місцем відправлення і приземлення. На розмір компенсації також впливає час очікування наступного рейсу.

Буває, що в переповненому літаку ніхто не відмовляється від польоту на користь іншого пасажира. В цьому випадку авіакомпанії можуть вибрати і відмовити в посадці (навіть проти своєї волі) пасажирам, які не згодні оплачувати рейс в іншу дату. Однак перевізник зобов’язаний віддавати пріоритет дітям без супроводу дорослих і людям з обмеженими фізичними можливостями.