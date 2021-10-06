Овербукинг — что это такое? Какие права пассажира, когда в самолете нет мест?

В переводе овербукинг — это перепродажа, который осуществляется в основном компаниями, предоставляющими туристические услуги, например авиакомпаниями или отелями. Цель такой процедуры — избежать потерь, вызванных нереализованными заказами, и, таким образом, максимизировать ваш доход.

Что такое овербукинг в авиаперевозках?

Овербукинг — это чрезмерное бронирование дополнительных мест в самолете для клиентов, что может привести к столкновению, то есть отказа от полета, если нет свободных мест. Авиакомпании используют избыточное бронирование, чтобы избежать пустых мест, если на данном рейсе нет всех пассажиров. Продажа большего количества мест, чем есть на самом деле, помогает авиакомпаниям хранить привлекательные тарифы, а также гарантирует стабильный доход. К сожалению, для пассажиров такая операция часто заканчивается столкновением, что не позволяет им добраться до места назначения вовремя.

Авиакомпании, использовали чрезмерное бронирование, которое привело к тому, что некоторые пассажиры не сели в самолет, обязаны как можно скорее предоставить им другой рейс или возместить расходы, если они хотят отменить поездку. Более того, для тех пассажиров, которые согласились сесть на другой рейс к месту назначения, авиакомпании должны предоставить: напитки, проживание и трансфер из аэропорта в отель и обратно (все зависит от времени ожидания следующего рейса).

Овербукинг — права пассажира в случае отказа от посадки

Клиенты авиакомпаний, приобретающих билет, подписывают соглашение, которое обязывает обе стороны соблюдать правила, которые мисцяться в нем. В этом типе контракта есть положения, которые определяют права пассажира в случае отказа от посадки из-за недостатка мест из-за чрезмерного бронирования. Согласно Регламенту (ЕС) № 261/2004 Европейского парламента и Совета от 11 февраля 2004 года, перевозчик в первую очередь ищет добровольцев, которые уже заняли место в самолете, отказаться от него в обмен на компенсацию. Если добровольцев не хватает, а на рейс прежнему поступает избыточное количество билетов, перевозчик выберет пассажиров, которые не смогут воспользоваться этим рейсом. В такой ситуации транспортная компания предлагает пассажирам места в другом самолете, но если он прибывает в пункт назначения на час позже рейса, которым сначала должны были лететь клиенты, перевозчик должен им компенсировать.

Размер компенсации зависит от расстояния, пройденного пассажирами, и составляет: — 250 евро для рейсов протяженностью до 1500 километров — 400 евро для рейсов протяженностью более 1500 километров, но не менее 3500 километров — 600 евро для рейсов более 3500 километров.

Кроме того, авиакомпаниям следует позволить пассажирам сделать два телефонных звонка и отправить два электронных письма, предоставить жилье и трансфер в / из аэропорта, если это необходимо, а также предоставить еду и напитки в количестве, соответствующем времени ожидания следующего рейса.

Овербукинг в отеле

Овербукинг в отеле работает почти так же, как и в случае с авиакомпанией, но, конечно же, он применяется к размещению в номерах и апартаментах. В случае овербукинг в отеле компания позволяет клиентам бронировать проживание, несмотря на полную загрузку объекта. Цель этой акции — избежать пустых комнат в случае, если клиенты не заберут забронированы кровати, и тем самым избежать потерь. Эта практика чаще всего используется в праздничные сезоны, когда интерес к бронированию растет и большинство мест размещения в данном городе уже занята.

Проблема возникает, когда все клиенты хотят забрать свой заказ, но при этом никто не отказался от своего пребывания. В такой ситуации отель обычно предлагает «лишним» гостям в цене бронирование места в другом отеле в районе аналогичного или более высокого стандарта и бесплатный транспорт. Если клиенты отеля с избыточным бронированием не хотят останавливаться в предложенном альтернативном отеле, они имеют право на возмещение стоимости бронирования и компенсацию за потраченную впустую отпуск. Право на получение компенсации регулируется Законом от 24 ноября 2017 о путевках и сопутствующие туристические услуги.

Всегда нужна компенсация за овербукинг?

Компенсация за невыполнение посадки определяется заранее Европейским парламентом и применяется ко всем авиакомпаниям, включая так называемые бюджетные авиакомпании. Тем не менее, некоторые лоукостер пытаются обойти действующие правила и, таким образом, не выплачивать компенсацию пострадавшим пассажирам. Один из перевозчиков запустил специальное приложение, с помощью которого он сообщает своим клиентам о возникновении овербукинг, предоставляет возможность бесплатного перебронирования билета и предлагает компенсацию в виде специальных очков. Балла (кредиты) можно обменять на дополнительные услуги, такие как увеличение нормы провоза багажа, а также на наличные.

Всегда овербукинг вреден?

Казалось бы, быть «жертвой» овербукинг — нет ничего приятного. Однако оказывается, что такая практика может принести много пользы. Такая неудачная поездка обязательно окупится для волонтеров, которые отдают свое место клиентам, которые не поместились в самолет из-за чрезмерного бронирования. Оставляя место для другого пассажира, вы часто можете рассчитывать на компенсацию в виде полета в более высоком классе, бесплатного питания или даже проживания, если в течение 24 часов нет другого рейса в пункт назначения, куда пассажир доброволец хотел поехать. Очевидно, дополнительная выгода — получение компенсации в размере от 250 до 600 евро в зависимости от расстояния между местом отправления и приземления. На размер компенсации также влияет время ожидания следующего рейса.

Бывает, что в переполненном самолете никто не отказывается от полета в пользу другого пассажира. В этом случае авиакомпании могут выбрать и отказать в посадке (даже против своей воли) пассажирам, которые не согласны оплачивать рейс в другую дату. Однако перевозчик обязан отдавать приоритет детям без сопровождения взрослых и людям с ограниченными физическими возможностями.