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Стало відомо, навіщо авіакомпанії продають квитків на літак більше, ніж місць на ньому

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Стало відомо, навіщо авіакомпанії продають квитків на літак більше, ніж місць на ньому

Нерідко у соціальних мережах можна побачити пости про те, що куплений на літак квиток у результаті виявився недійсним і пасажира просто не пустили на його рейс. Називається така ситуація овербукінгом (overbooking). Вона виникає, коли квитків на літак купують більше, ніж місць у салоні авіасудна.

Деякі авіаквитки продаються з гарною знижкою, але при цьому є один нюанс: їх не можна буде в разі чого обміняти чи здати. Те саме стосується певних квитків типу «туди-назад». Оскільки іноді пасажири з подібними квитками не приходять на рейс, авіакомпанії продають цей рейс більше квитків, ніж місць у літаку. Тому може статися так, що вас із квитками на руках просто не пустять на борт.

Дізнатися про овербукінгу можна двома способами. Перший – зателефонувати до авіакомпанії, другий – запитати про це на стійці реєстрації. Також ознакою того, що у вас овербукінг, може бути неможливість пройти реєстрацію онлайн або неможливість вибрати собі місце та отримати посадковий талон.

Якщо ви зіткнулися з овербукінгом, потрібно повідомити про це авіакомпанії. Нерідко в цьому випадку пасажирів, які мали квитки в економ-класі, садять у бізнес-клас (якщо залишаються вільні місця). Ще авіакомпанія може намагатися вирішити проблеми знайти тих, хто захоче полетіти наступним рейсом з різними привілеями. Третій варіант – це виплата компенсації пасажирам. Буває й таке, що овербукінг стався через несподівану поломку літака, через яку летіти припадає на менш місткому судні.

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