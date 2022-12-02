Як живуть стюардеси і якими секретами вони діляться в мережі

Соціальні мережі, особливо TikTok і Instagram, вже давно стали благодатним ґрунтом для представників практично всіх професій. Сьогодні фахівець з будь-якої сфери може зняти коротке відео про своє ремесло, чи це збір табуреток, навантаження коробок, макіяж чи лікування зубів, і завоювати нечувану популярність у мережі. Не стали винятком і стюардеси. Бортпровідниці з усього світу щодня знімають десятки відео про те, чим вони займаються в польоті, в яких готелях живуть, як спілкуються з пасажирами і в чому їхня професія. Деякі не гребують розповідями про особисте і навіть діляться пікантними історіями своїх службових романів. У той же час інші приковують увагу передплатників різними корисними порадами про те, як зібрати ручну поклажу та яке місце вибрати у польоті. Dip.org.ua вивчила основні лайфхаки та секрети популярних блогерів-стюардес, щоб з’ясувати, яким рекомендаціям в інтернеті дійсно можна вірити і що приховує робота членів екіпажу.

Брудніше туалету

Головна страшилка західних бортпровідників-блогерів – якість води у літаку. Вони лякають пасажирів, відмовляючи їх пити на борту каву чи чай. “Цистерну, з якої надходить вода, ніколи не чистять, вода в ній затхла, крім цього в напої може потрапити осад зі стінок чайників і кавників, які стерилізують лише чотири рази на рік”, – йдеться в одному з роликів.

Тим часом місцем брудніше туалету вважається кишеня на спинці крісла, що стоїть попереду. Стюардеси у своїх роликах зазвичай розповідають, що їх ніколи не миють. Виняток — якщо когось туди знудило чи хтось із мандрівників пролив усередину щось липке. За словами бортпровідників, які тільки речі вони не знаходили в кишені: використані підгузки, труси, шкарпетки, старі жуйки, брудні серветки, огризки яблук та стрижені нігті.

«Літак — це громадський транспорт, скупчення дуже великої кількості людей. Прибиранням займається клінінгова компанія, у неї свій розклад, в стислі терміни співробітники проводять сухе і вологе прибирання салону, виймають бруд з кишень крісла, що стоїть попереду, витирають столики, наводять порядок в кабіні пілотів, знімають старі підголівники і вішають нові, пилосос. Але треба розуміти, що це відбувається за умов дефіциту часу», — перераховує колишня стюардеса.

На стоянці у позабазовому аеропорту літак знаходиться приблизно 60 хвилин: за цей час потрібно висадити пасажирів, що прилетіли, поміняти старе харчування, провести експрес-прибирання і посадити нових мандрівників. Часу на це дуже мало. “Хоча проводиться вологе прибирання, я завжди раджу протирати поверхні антибактеріальними вологими серветками, а також не знімати взуття і в жодному разі не ходити босоніж по килиму”, – пояснила вона.

За словами іншої колишньої стюардеси, окрім кишень крісел, що стоять попереду, найбруднішими на борту також вважаються кнопки виклику бортпровідників, важіль відкриття багажної полиці, різні пристрої на моніторі, ручки і кнопки зливу в туалетах, ремені безпеки і підголовники. Загалом усе, чого часто торкається рука пасажирів.

Хапають за руки та просять пересадити у бізнес-клас

Інша популярна тема стюардес в TikTok — історії про те, як пасажири всіляко намагаються пробратися в бізнес-клас з економа, а також поради щодо підвищення рівня обслуговування.

Так, члени екіпажу вважають, що пересісти в бізнес більше шансів у тих, хто отримав карту лояльності авіакомпанії і приходить на реєстрацію останнім. При повній завантаженості економ-класу у нього з’являється можливість отримати апгрейд.

«Хоча і в економіці є свої комфортні місця. Витягнути ноги можна, сидячи у першому ряду або біля аварійного виходу. Менше відчуватиме турбулентність — біля крил літака, а спати зручніше біля ілюмінатора», — розповідає блогерка.

У місць у хвості літака, на її думку, також є свої мінуси та плюси. З одного боку, в останньому ряду не відкидаються спинки крісел, і виростає велика черга в туалет, з іншого — ці місця вважаються найбезпечнішими у разі авіакатастрофи, до того ж при невеликому завантаженні рейсу крісла зазвичай порожні, і можна летіти без сусідів.

При цьому багато членів екіпажу також зізнаються, що їх дратує, коли пасажири поводяться грубо і не реагують на прохання дотримуватися інструкцій: не хочуть піднімати шторку ілюмінатора, крісло і столик під час зльоту та посадки, ходять по салону, коли розвозять їжу та напої, змінюють дітям підгузки прямо в салоні, не знімають навушники, спілкуючись із бортпровідниками, а також хапають їх за руки або намагаються до них доторкнутися.

Не витрачати час на пошук аутфіту

Якщо винести за дужки страшилки про їжу, напої та брудні місця в літаку, більшість порад, які публікують стюардеси, пов’язані з підготовкою до поїздки. Деякі з них справді виявляються корисними. Наприклад, вони радять користуватися вакуумними упаковками для економії місця в валізі або пакетами із замком «зиплок». Принцип такий: скласти речі в стоси, помістити їх у пакети, а потім сісти на них, щоби випустити зайве повітря.

Другий варіант заощадити місце у валізі — закручувати одяг у рулони та розміщувати вертикально. Дрібні предмети — ремінь, шкарпетки, засоби гігієни, зарядку, іншу дріб’язок — класти у взуття чи кишені штанів. Рідкі засоби догляду за собою бортпровідники радять переливати в меншій ємності і використовувати тільки герметичні пляшки з додатковою клямкою, щоб на висоті вони не деформувалися і не протікали, забруднено всі речі.

Прикраси рекомендують складати в невеликі коробки, а ланцюжки протягувати через соломинку для пиття, щоб вони не сплутувалися. Ще один лайфхак при збиранні валізи – продумувати заздалегідь вбрання та складати разом кожен комплект. Так у відпустці не доведеться витрачати час на пошук аутфіту.

Деякі стюардеси радять упаковувати речі прямо з вішалками і після приїзду в готель одразу розвішувати їх у шафі. Це допоможе уникнути великої кількості складок на одязі. Якщо предмети гардеробу таки пом’ялися, а під рукою немає праски, тоді можна трохи намочити їх або віднести у ванну, увімкнувши на повну міць гарячу воду, — пара розгладить складки.

Якщо, незважаючи на всі хитрощі, місця в багажі, як і раніше, катастрофічно не вистачає, члени екіпажу пропонують ще пару лайфхаків – взяти в салон худорлявої і зробити з нього подушку для сну. А також надіти в літак куртку чи пальто з великими кишенями та доверху набити їх речами, які не влізли у валізу. Потім перекласти їх у пакет, взятий спеціально для цього.

Все це по-справжньому працює і вдячні користувачі не скупляться на компліменти після перегляду подібних відео. Ще один лайфхак, пов’язаний із валізою, розкрила екс-бортпровідниця.

«Я завжди рекомендую купувати м’які валізи, адже пластикові можуть зламатися чи пошкодитися. Захистити багаж можна за допомогою харчової плівки чи м’якого чохла. Ще хороший лайфхак – перед здаванням валізи бажано сфотографувати його зовні та всередині. Так пасажирові буде легше довести, якщо багаж зашкодили чи втратили», – поділилася вона.

Зручний одяг для комфортної евакуації

Враховуючи, що дорожня сумка може приїхати пізніше або зовсім загубитися, досвідчені члени екіпажу радять брати в ручну поклажу предмети, які можуть знадобитися відразу мандрівникові. Наприклад, ліки та засоби повсякденної гігієни, продукти, що швидко псуються, документи, гроші, гаджети і дорогоцінні прикраси. При цьому речі, які потрібні під час польоту — книги, навушники, снеки — краще скласти в окрему невелику сумку, щоб не діставати валізу з багажної полиці та не турбувати інших попутників.

«У ручну поклажу можна взяти лише по 100 мілілітрів рідких засобів, проте є лайфхак, як прихопити більший обсяг, — заморозити пляшечки по 200-300 мілілітрів перед польотом. Тоді співробітники аеропорту, побачивши їх на сканері, візьмуть флакони за тверді речовини та пропустять багаж», — порадила бортпровідниця.

У політ вона рекомендує одягати зручне взуття та одяг, щоб «було комфортно евакуюватися у разі потреби. Потрібно бути готовим до того, що доведеться тікати. Не повинні бовтатися намиста, навушники, ніщо не повинно заважати швидко покинути літак

Як перекус стюардеса порадила брати з собою горіхи, печиво, фрукти, смоктальні цукерки. «Зараз авіакомпанії відмовляються від харчування, на коротких рейсах та на чартерних довгих перевезеннях немає гарячого та перекушування. А враховуючи обмеження щодо рідини, краще взяти з собою порожню пляшечку та попросити бортпровідників налити у неї води», — розповідає колишня стюардеса.

Пілоти та бортпровідники курять на борту

Ще одна тема, яку люблять порушувати стюардеси, — куріння на борту. Більшість членів екіпажу неодноразово стикалися з проханнями пасажирів покурити і сильно дратувалися, почувши подібне.

Деякі пропонують за це гроші або починають загрожувати зв’язками з керівництвом авіакомпанії. Причому часом поводяться зухвало. Якщо пасажир таки закурить, то бортпровіднику доведеться оформляти купу папірців, командиру повітряного судна — робити вимушену посадку, а курцеві платити великий штраф.

Втім, самі члени екіпажу навчилися оминати цю заборону. “У бортпровідників і пілотів є лайфхак, як курити на борту так, щоб не спрацювали різні датчики і про це не дізнався ніхто з мандрівників”, – пояснила стюардеса, проте подробиць дівчина розкривати не стала.

Незважаючи на деякі розбіжності, які можуть виникнути у польоті між бортпровідниками та пасажирами, іноді спілкування може перерости у дружбу. Після рейсу члени екіпажу та мандрівники нерідко хочуть продовжити спілкування. Наприклад, у серпні популярна американська стюардеса Сьєрра Міст опублікувала кадри, на яких туристи веселяться з персоналом авіакомпанії після польоту.

“Насправді, я могла б розповісти вам масу пікантних історій, але не хочу робити це публічно”, – заінтригувала вона понад три мільйони своїх передплатників. Цю історію передрукували десятки видань у всьому світі. Як кажуть її колеги, подібні історії справді трапляються — головне, щоб вони не заважали післяполітному та передпольотному відпочинку.

Нам не забороняється знайомитися у польоті з пасажирами та проводити з ними час поза роботою. Наприклад, ми летимо 12 годин до Домінікани, і в польоті з’ясовується, що хлопці поїдуть до того ж готелю, що й члени екіпажу. Можемо зустрітись з ними, поспілкуватися. Якось ми везли творчу акторську трупу, і потім вони покликали нас на свою виставу. Загалом ходили, гасили, розважалися.

При цьому, за її словами, найбільш товариськими вважаються пасажири, які прямують на Далекий Схід. Вони не лише пропонують зустрітися, а ще й запрошують на екскурсії.

Як би там не було, відмінностей у роботі в зарубіжних авіакомпаніях може бути багато. Тим не менш, в одному стюардеси будь-яких національностей сходяться одноголосно — у тому, що пасажирам слід завжди поводитися ввічливо до персоналу. І тоді їхній політ точно пройде вдало, а деяким навіть пощастить отримати запрошення пересісти до бізнес-класу.