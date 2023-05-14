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Вже влітку українцям можна буде перетинати кордон автобусами та легковиками без зайвого очікування

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
вже влітку українцям можна буде перетинати кордон автобусами та легковиками без зайвого очікування

Влітку українці зможуть перетинати кордон автобусами та легковиками без зайвого очікування. У цьому допоможе новий державний проект “ЄЧЕРГА”.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. При цьому нагадали, що вже на пунктах пропуску запрацювала електронна черга для вантажних автомобілів. Запис у “єЧерга” вже діє для вантажівок у 16 пунктах пропуску.

“Проте реєстрація буде доступною і для інших видів транспорту: з липня – для автобусів, з серпня – для легкових автомобілів”, – йдеться у повідомленні.

Записатися в “єЧерга” можна на сайті або через мобільний додаток, а після цього необхідно приїхати на пункт пропуску у вказаний час, пройти перевірку та перетнути кордон.

Проект “ЄЧЕРГА”

28 березня 2023 року стало відомо, що водії вантажівок за допомогою програми “ЄЧерга” можуть записатися в електронну чергу.

8 травня 2023 року в Мінінфраструктурі повідомили про атаку на “єЧергу”. Росія намагається заблокувати українські вантажівки на кордоні

На сьогодні проект “єЧерга” працює на 16 міжнародних пунктах пропуску – два у Волинській області: Ягодин – Дорогуськ та Устилуг – Зосин, чотири у Львівській: Краковець – Корчова, Рава-Руська – Хребенне, Шегині – Медика, Нижанковичі – Мальховиці, два в Чернівецькій області: Порубне – Сирет, Мамалига – Крива, три в Закарпатській області Ужгород – Вишнє Німецьке, Чоп (Тиса) – Захонь, Дьяково – Халмеу, чотири на Одещині: Рені – Джурджулешти, Староказаче – Тудора, Виноградів , Орлівка – Ісакча та один у Вінницькій області: Могилів-Подільський – Отач. Записатися в електронну чергу для перетину вантажівками можна з 8 травня. У “єЧергу” записуються лише ТС вагою від 7,5 тонн.

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