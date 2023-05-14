вже влітку українцям можна буде перетинати кордон автобусами та легковиками без зайвого очікування

Влітку українці зможуть перетинати кордон автобусами та легковиками без зайвого очікування. У цьому допоможе новий державний проект “ЄЧЕРГА”.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. При цьому нагадали, що вже на пунктах пропуску запрацювала електронна черга для вантажних автомобілів. Запис у “єЧерга” вже діє для вантажівок у 16 пунктах пропуску.

“Проте реєстрація буде доступною і для інших видів транспорту: з липня – для автобусів, з серпня – для легкових автомобілів”, – йдеться у повідомленні.

Записатися в “єЧерга” можна на сайті або через мобільний додаток, а після цього необхідно приїхати на пункт пропуску у вказаний час, пройти перевірку та перетнути кордон.

Проект “ЄЧЕРГА”

28 березня 2023 року стало відомо, що водії вантажівок за допомогою програми “ЄЧерга” можуть записатися в електронну чергу.

8 травня 2023 року в Мінінфраструктурі повідомили про атаку на “єЧергу”. Росія намагається заблокувати українські вантажівки на кордоні

На сьогодні проект “єЧерга” працює на 16 міжнародних пунктах пропуску – два у Волинській області: Ягодин – Дорогуськ та Устилуг – Зосин, чотири у Львівській: Краковець – Корчова, Рава-Руська – Хребенне, Шегині – Медика, Нижанковичі – Мальховиці, два в Чернівецькій області: Порубне – Сирет, Мамалига – Крива, три в Закарпатській області Ужгород – Вишнє Німецьке, Чоп (Тиса) – Захонь, Дьяково – Халмеу, чотири на Одещині: Рені – Джурджулешти, Староказаче – Тудора, Виноградів , Орлівка – Ісакча та один у Вінницькій області: Могилів-Подільський – Отач. Записатися в електронну чергу для перетину вантажівками можна з 8 травня. У “єЧергу” записуються лише ТС вагою від 7,5 тонн.