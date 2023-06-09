Вже 43 провінції перебувають під ударом: у Таїланді туристів закликали уникати небезпеки

Сезон дощів у Таїланді продовжує подавати неприємні сюрпризи: під ударом «потенційних небезпек під час зливи» знаходяться вже 43 провінції, серед них — і курортні. Туристів закликають уникати небезпек і бути обережними на суші та на морі.

Як повідомляє Метеорологічний департамент Таїланду, через безперервні дощі випущено попередження в 43 провінціях Таїланду або на 70% регіону. Місцевих мешканців та туристів закликають бути обережними через потенційні небезпеки під час зливи, включаючи зсуви та раптові повені.

Як повідомляють метеорологи, Таїланд потрапив у зону «мусонної западини», безперервним дощам сприяє западина низького тиску, що покриває узбережжя Китаю та південну частину Андаманського моря, у поєднанні з південно-західним мусоном. Все це спричинило послідовні сильні дощі по всій країні.

У деяких районах, особливо поблизу водних шляхів та в горах, рекомендується бути напоготові через небезпеку сильних дощів і накопичених опадів, які можуть призвести до раптових повеней та стоків.

На морі туристів також закликають обережними: очікуються хвилі заввишки 2–3 метри у верхній частині Андаманського моря, хвилі заввишки понад 3 метри під час штормів та хвилі заввишки 1–2 метри у нижній частині Андаманського моря. та верхів’я Сіамської затоки. Так що на пляж рекомендується виходити обережно, стежити за попереджувальними знаками, а невеликі екскурсійні кораблі закликають залишитися в гавані — або принаймні вживати запобіжних заходів і уникати районів із штормовою активністю.

Зливи триватимуть як мінімум найближчу добу — і це торкнеться 70% країни. Грози очікуються, наприклад, у Бангкоку, причому їх супроводжуватиме вітер від 10 до 40 км/год. Але незважаючи на зливи, у Бангкоку також спекотно — 32-36°C.