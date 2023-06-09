Всі розділи
ГоловнаТаїландВже 43 провінції перебувають під ударом: у Таїланді туристів закликали уникати небезпеки
ТаїландТуризм

Вже 43 провінції перебувають під ударом: у Таїланді туристів закликали уникати небезпеки

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Залишайтеся в укриттях: у Таїланді уряд попередив туристів про страшну небезпеку

Сезон дощів у Таїланді продовжує подавати неприємні сюрпризи: під ударом «потенційних небезпек під час зливи» знаходяться вже 43 провінції, серед них — і курортні. Туристів закликають уникати небезпек і бути обережними на суші та на морі.

Як повідомляє Метеорологічний департамент Таїланду, через безперервні дощі випущено попередження в 43 провінціях Таїланду або на 70% регіону. Місцевих мешканців та туристів закликають бути обережними через потенційні небезпеки під час зливи, включаючи зсуви та раптові повені.

Як повідомляють метеорологи, Таїланд потрапив у зону «мусонної западини», безперервним дощам сприяє западина низького тиску, що покриває узбережжя Китаю та південну частину Андаманського моря, у поєднанні з південно-західним мусоном. Все це спричинило послідовні сильні дощі по всій країні.

У деяких районах, особливо поблизу водних шляхів та в горах, рекомендується бути напоготові через небезпеку сильних дощів і накопичених опадів, які можуть призвести до раптових повеней та стоків.

На морі туристів також закликають обережними: очікуються хвилі заввишки 2–3 метри у верхній частині Андаманського моря, хвилі заввишки понад 3 метри під час штормів та хвилі заввишки 1–2 метри у нижній частині Андаманського моря. та верхів’я Сіамської затоки. Так що на пляж рекомендується виходити обережно, стежити за попереджувальними знаками, а невеликі екскурсійні кораблі закликають залишитися в гавані — або принаймні вживати запобіжних заходів і уникати районів із штормовою активністю.

Зливи триватимуть як мінімум найближчу добу — і це торкнеться 70% країни. Грози очікуються, наприклад, у Бангкоку, причому їх супроводжуватиме вітер від 10 до 40 км/год. Але незважаючи на зливи, у Бангкоку також спекотно — 32-36°C.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Усім сидіти в готелях, двері і вікна закрити: в Іспанії туристів попередили про ураган що насувається

Іспанія
Попередження про ураган, що насувається, і рекомендації сидіти в...

Анталія пішла під воду: туристів попередили про небезпеку

Туреччина
Внаслідок злив, що обрушилися на головну курортну провінцію Анталія...

Пекельна спека накрила курорти Єгипту: місцями очікується до +45°C

Єгипет
Пильні бурі на курортах Єгипту змінилися пекельною спекою -...

Генерал-майор попередив туристів у Єгипті про нову небезпеку

Єгипет
Туристам, що відпочивають у Шарм-ель-Шейху, погода може зробити неприємний...

Залишайтеся в укриттях: у Таїланді уряд попередив туристів про страшну небезпеку

Таїланд
Штормовий вікенд та грози до кінця травня з ризиком...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму