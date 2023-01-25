Влада Таїланду вакцинуватиме іноземців від COVID-19

Як повідомляє Bangkok Post, МОЗ Таїланду створить для іноземних туристів центри вакцинації від COVID-19 у кожній провінції. Про це заявив голова Національного агентства з контролю за епідеміями Опас Карнкавінпонг.

За його словами, послуги надаватимуться на добровільній основі, уряд запропонує лише схвалені вакцини. Щеплення будуть платними: 800 батів (близько 24 доларів) за препарат AstraZeneca, 1000 батів (близько 30 доларів) – за одну дозу Pfizer. Крім того, сама медпослуга також платна – 380 батів (12 доларів).

Як пише видання, у королівстві продовжують вибірково тестувати іноземців, що прибувають. З початку 2023 року коронавірус було виявлено лише у п’яти осіб, тоді як серед тих, хто виїжджає з Таїланду, кількість хворих вище — близько 400 осіб за цей же період. Найбільше позитивних результатів виявлено у туристів із Китаю та Індії, яким доводиться проходити тестування перед поверненням додому.