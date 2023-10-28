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ТаїландТуризм

В Таїланді спецназ штурмом узяв віллу, де були російські туристи

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Таїланді спецназ штурмом узяв віллу, де були російські туристи

Після відмови туриста постати перед владою Пхукету на курортному острові провели спецоперацію щодо його захоплення. Викликаний на допомогу спецназ замість одного затримало кількох людей: індійців та росіянина, повідомив у соцмережах Phuket Info Center.

Інцидент стався 26 жовтня, коли четверо імміграційних поліцейських прибули на віллу поблизу пляжу Банг Тао. На руках у них був виданий окружним судом Пхукета ордер на затримання громадянина Індії за звинуваченням у залякуванні та переслідуванні іноземців.

У відповідь на вимогу правоохоронців, один із охоронців вийшов із битою та поранив двох поліцейських.

SWAT, що прибула, штурмом взяла приміщення, в якому забарикадувався підозрюваний. За деякими даними, його помічники мали вогнепальну зброю.

Загалом в операції брало участь близько трьох десятків силовиків. Замість однієї особи в результаті затримали п’ятьох. Одним із них виявився 33-річний російський турист. Що він робив у компанії індійців, невідомо, чи поліція Таїланду веде розслідування. Поки що йому пред’явлено звинувачення у прострочення візи на 60 днів.

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