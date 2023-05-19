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Український лоукостер знайшов можливість літати навіть під час війни

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Українська авіакомпанія SkyUp нещодавно відхилила рейс від Києва. Фото: SkyUp Airlines

Український лоукостер SkyUp відправив два літаки для роботи у Північній Африці. Два українські Boeing 737-800 з реєстраціями UR-SQB та UR-SQF виконують рейси з Тунісу до міст Європи на замовлення авіакомпанії Tunisair.

Як повідомляє Avianews.com, SkyUp працює з місцевим туніським авіаперевізником на двох літаках за умов стандартного середньострокового мокрого лізингу. Такий тип договору передбачає, що SkyUp передає в оренду літаки, екіпажі та забезпечує страховку повітряних суден.

Відповідно до контракту польоти виконуються до країн Європи та Північної Африки. Наразі у розпорядженні українського лоукостера залишилося дев’ять літаків із 12.

Один із Boeing 737-800 з реєстрацією UR-SQM авіакомпанія передала своїй європейській дочці SkyUp MT для роботи під мальтійським сертифікатом.

Два Boeing 737-800 SkyUp з реєстраціями UR-SQA та UR-SQH у квітні знаходилися в столиці Судану Хартумі, коли там почалося протистояння між армією та силами швидкого реагування. Внаслідок зіткнень один авіалайнер повністю згорів.

5 серпня 2022 року SkyUp розповів про плани запустити власну авіакомпанію у Європі. Перевізник здійснюватиме перельоти з країн Балтії, Молдови, Румунії, Польщі, Чехії, Словаччини, також можливі рейси з Німеччини та Австрії. Основну частину маршрутів становитимуть традиційні туристичні напрямки, такі як Туреччина та Єгипет, а також екзотичні напрямки, такі як Танзанія.

До кінця 2023 року SkyUp планує розширити флот своєї компанії на Мальті. Перевізник зазначив, що це будуть повітряні судна за новими контрактами, а не з флоту SkyUp

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