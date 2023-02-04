У Тихому океані почав вивергатися підводний вулкан, можливі цунамі

У Вануату почав вивергатися підводний вулкан. Вулкан викинув у небо стовпи попелу. Про це повідомляє RNZ.

Як повідомляється, підводний вулкан Східний Епі тремтить і викидає пару з раннього ранку середи, 1 лютого.

Протягом часу активність вулкана зросла до вибухів, які розкидали попіл приблизно на 100 км навколо підводного кратера.

За даними ЗМІ, влада попросила людей триматися подалі від узбережжя, оскільки вибухи ґрунтових вод можуть спричинити невеликі хвилі цунамі.

Виверження вулкана на Гаваях

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року на Гаваях почав вивергатися найбільший вулкан у світі. Це виверження сталося вперше із 1984 року.

Як запобіжний захід на острові відкрили два притулки, проте лава поки не загрожує населеним пунктам.