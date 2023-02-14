У Таїланді випущено попередження про смертельну небезпеку для туристів

Понад 30 купальників минулого тижня зіткнулися з отруйними медузами на одному з пляжів курортного острова Пхукет у Таїланді. У зв’язку з навалою медуз влада попередила відпочиваючих про небезпеку купання у воді та необхідність слідування попереджувальним знакам.

Усі випадки фатальних зустрічей зафіксовані на пляжі Ката, повідомляє газета The Thaiger. На щастя, більшість постраждалих відбулися лише легкими опіками, хоча могли й загинути від смертельно небезпечних істот.

Влада заявила про необхідність підвищити поінформованість серед приїжджих у країну постійного літа і розмістила на більш ніж 20 популярних туристичних пляжах навколо Пхукету, включаючи Патонг, пляжі Най Янг, Сурін та мис Панва інформаційні стенди з інформацією про те, яку першу допомогу надати, якщо туриста вжалила медузи. Рятувальників забезпечили пляшками з оцтом, щоб вони також могли оперативно прийти на допомогу потерпілим.

Як повідомили тайські ЗМІ, глава з охорони морських ресурсів Пхукета Сучарт Ратанруангсрі особисто провів інструктаж, у рамках якого порадив туристам поливати оцтом місце укусу не менше 30 секунд, якщо вжалила вогненну медузу. Якщо ж причиною укусу є португальські кораблики, отрута яких має нервово-паралітичну дію, подібну до отрути кобри, рекомендується промити рану морською водою. За словами експерта, дуже важливо після надання першої допомоги звернутися за медичною допомогою якнайшвидше.

Таїланд є домом для багатьох видів небезпечних медуз, у тому числі Морбакка феннері, більш відомої як вогненна медуза. Вона відрізняється формою у вигляді прозорого дзвіночка з чотирма ліловими щупальцями, довжина кожного — 50 см. Ця порода отримала свою назву через сильне жало. Інші небезпечні особини — морські оси та португальські кораблики, контакт із якими може спричинити зупинку серця. Розрізняти медуз вчитися необов’язково, це вміють робити рятувальники. Інша річ, якщо заходити у воду на диких пляжах… Там допомога може не прийти.

На жаль, смертельно отруйні медузи зустрічаються в тайських водах цілий рік. Однак через це не треба скасовувати свій пляжний відпочинок, краще вивчити необхідні поради щодо профілактики та лікування укусів медуз. Одна з найважливіших рекомендацій для тих, хто купається, – не ігнорувати вивішений на пляжі прапор. Згідно з міжнародними стандартами, яких дотримується королівство, прапори можуть мати різні кольори, але саме про присутність поруч із берегом небезпечних морських тварин, таких як медузи, скати та морські їжаки, розповість туристам фіолетовий прапор. Зазвичай попереджувальні знаки, що супроводжують прапори, на Пхукеті підписуються семи мовами — тайською, англійською, російською, французькою, німецькою, корейською та китайською.

На жаль, але ігнорування туристами попереджувальних знаків на пляжі в Таїланді або будь-де часто має трагічні наслідки. Не варто недооцінювати небезпеку, яку становлять отруйні медузи. Їх отрута стрімко вражає серцево-судинну систему і може призвести до зупинки серця людини лише за дві-п’ять хвилин. Необроблені укуси медуз можуть бути смертельними.