У Таїланді вигадали новий податок на туристів – тепер за виїзд

Новий податок на туристів – тепер за виїзд з країни, запропонували запровадити владу Таїланду. Згідно з пропозицією Департаменту доходів Таїланду передбачається ввести податок на від’їзд у розмірі 1000 бат (1100 грн.) для всіх авіапасажирів, що вилітають – як тайців, так і іноземців.

Для тих, хто залишає королівство, наземним або водним способом податок теж буде, але менший. Щоправда, поки місцеві представники турринку намагаються оскаржити цей закон.

У центрі уваги, щоправда, не іноземні туристи, а тайці, хоча платитимуть податок усі, включаючи іноземних туристів. Так, згідно з пропозицією з пасажирів авіакомпаній стягуватиметься плата у розмірі 1000 батів за виїзд з країни, а з тих, хто виїжджає сушею та морем, стягуватиметься плата у розмірі 500 батів, «щоб утримати місцевих жителів від витрати занадто великих грошей за кордоном».

Щоправда, поки що ця пропозиція про новий податок на рівні пропозицій та інтернет-опитування. У ньому «широкому загалу» пропонують поділитися думкою до 17 травня.

Оголошення при цьому вже було зустрінуте критикою з боку офіційних осіб з туризму, які вважають, що податок завдасть шкоди туристичній індустрії Таїланду, що відновлюється, особливо з урахуванням того, що постійно відкладається «туристичний податок» у розмірі 300 бат все ще знаходиться на полиці на тлі побоювань галузі. Крім цього, вони додають податок на виліт став би додатковим головним болем для авіакомпаній.