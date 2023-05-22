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ІталіяТуризм

В Римі екоактивісти зіпсували найвідомішу пам’ятку міста

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
«Останнє покоління» поглумилося над найвідомішою пам'яткою в Римі

Знаменитий римський фонтан Треві став черговою жертвою екоактивістів: члени групи Ultima Generazione, що перекладається як «Останнє покоління», поглумилися над найпопулярнішою пам’яткою «вічного» та найпопулярнішого у туристів міста Європи, забравшись у фонтан і вилив у воду чорну фарбу.

Загалом в акції брали участь близько 10 активістів, за інформацією італійських ЗМІ. Група «традиційно» виступає проти викопного палива і намагається «вдарити вандалізмом по глобальному потеплінню». Група, тримаючи в руках плакати з написом Non paghiamo il fossile (Не платимо за викопне паливо) провела акцію, в ході якої в мармурову чашу фонтану вилили чорну фарбу. Вони також кричали, що країна «вмирає від ставлення влади до екології», посилаючись на нещодавню повінь у провіції Емілія-Романья.

Туристи, треба сказати, не поспівчували: коли поліція витягувала активістів із фонтану, їх «обсипали образами», а деякі, як повідомляють італійські ЗМІ, навіть «шукали фізичного контакту», тобто мабуть намагалися відлупцювати активістів.

Мер міста Рим Роберто. Гуальтьєрі у своєму виступі заявив, що фонтан очікує «дорога і складна реставрація», яка «матиме значно вплив на навколишнє середовище». Також він заспокоїв громадськість, заявивши, що незворотних ушкоджень історична пам’ятка не зазнала. «Досить цих абсурдних нападок на нашу художню спадщину. Я запрошую активістів змагатися на безпечній місцевості, не наражаючи на ризик пам’ятники», — додав мер.

Не виключено, що реставрацію частково сплатять еко-вандали. Нагадаємо, що лише за спробу викупатися у фонтані Треві з туристів «деруть» штраф у розмірі 450 євро. Нинішнє ж діяння цілком тягне на найжорсткіший штраф «за завдання шкоди культурним пам’яткам», що дорівнює майже 3 млн. гривень.

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