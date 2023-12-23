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ТаїландТуризм

У Таїланді для туристів збудують два нові аеропорти

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Таїланді для туристів збудують два нові аеропорти

Як повідомляє Thai PBS, влада Таїланду вирішила побудувати два нові аеропорти, щоб впоратися з туристичним потоком, що росте, в різні регіони країни.

Так, аеропорт Ланна з’явиться у північній провінції Лампхун, за 25 км від міста Чіангмай. Друга повітряна гавань — Андаман, вона відкриється у південній провінції Пхангнга поряд із Пхукетом.

Очікується, що щорічний пасажиропотік у двох аеропортах досягне 40 млн осіб.

На будівництво витратять 4,3 млрд доларів. Реалізація проєкту розпочнеться в середині 2024 року, терміни здачі авіагавань в експлуатацію поки що не називаються.

Крім того, тайська влада має намір розширити аеропорт Пхукету, щоб він зміг обслуговувати 20 млн пасажирів на рік, а також на 50% розширити головний аеропорт Бангкока «Суварнабхумі», відкрити третій термінал в аеропорту Дон Муанг і побудувати новий термінал в аеропорту Чіангмая.

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