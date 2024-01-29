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Туризм

У Єгипті поряд з Хургадою розпочалося будівництво нового курорту

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Єгипті поряд з Хургадою розпочалося будівництво нового курорту

Будівництво нового «червономорського» курорту розпочалося поряд із Хургадою. У єгипетській пресі прозвітували про закладання фундаменту першого готелю нового курорту на північ від Хургади, в якій взяв участь губернатор провінції генерал-майор Амр Ханафі. Новий курорт буде розрахований сукупно на 1200 номерів і створюється «в рамках плану підтримки приватного сектора та відкриття нових горизонтів для інвестицій у прибережній провінції».

Як заявив на відкритті губернатор провінції Червоне море Амр Ханафі: «Держава без вагань підтримує інвесторів у різних секторах згідно з директивами президента Республіки Абдель Фаттаха Ас-Сісі, щоб забезпечити відповідний клімат для залучення інвестицій та запускати та відкривати інвестиційні проекти для підтримки національної економіки» . На курорт Єгипет також покладає сподівання щодо можливості працевлаштування та відкриття «нових горизонтів для роботи».

Для туристів заявлені такі подробиці. Новий курорт будуватиметься на площі 45 000 квадратних метрів і розрахований на 1200 готельних номерів. Курорт повинен буде надавати «туристичні та розважальні послуги, гідні туристичного міста та його гостей різних національностей». Інших подробиць поки немає, але новий курорт буде якимось аналогом сусідньої Ель-Гуни.

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