У 2021 року Крим прийняв рекордну кількість відпочиваючих

Минуле літо було надзвичайно успішним для туризму в Криму, незважаючи на погодні катаклізми і безперервну пандемію Ковід-19. У вересні Сергій Аксьонов, глава Республіки Крим, повідомив, що за минулі вісім місяців потік туристів до Криму перевищив рекордний за весь пострадянський період 2019 року на 24% і досяг 7,2 млн чоловік.

Експерти галузі стверджують, що якість відпочиваючих в Криму за останні роки значно зросла, а асортимент пропонованих гостям півострова продуктів став набагато різноманітніше, тим самим залучаючи більшу кількість відвідувачів.

Саморобний туризм?

Введення в експлуатацію ключових інфраструктурних проектів – моста через Керченську протоку і траси “Таврида” – швидко привів до того, що Крим став чи не головним центром російського автотуризму, а це спричинило за собою серйозні зміни в структурі попиту і пропозиції на ринку послуг для відпочиваючих.

Поширення ідеології DIY (зроби сам) на туристичний сектор – загальносвітова тенденція, і в Криму їй багато в чому сприяє та ж причина: на півострові мало високозіркових засобів розміщення, а “дикий” відпочинок історично добре розвинений.

На думку експертів, через це власники об’єктів розміщення за останні два роки отримали чималу вигоду.

Оскільки все більше людей їдуть до Криму самостійно і організують весь свій маршрут, в результаті вони платять тільки за проживання та харчування, а значить, їх гроші дістаються в основному отельєрам і рестораторам.

Крім того, експерти відзначають, що Крим в цілому дуже добре підготувався до курортного сезону. Наприклад, з’явилося багато сучасних пропозицій для активного відпочинку – каякінг, яхтинг і, взагалі, всі види водних розваг.

Зростання винного туризму

Ще одна тенденція світового туристичного ринку останніх років – стрімкий розвиток ніш, які раніше вважалися маргінальними або розглядалися як додаткове “блюдо” в меню для відпочиваючих.

Для туризму в Криму таким специфічним сегментом, безсумнівно, став винний туризм, що йде в ногу з розвитком виноробства на півострові.

Одним з головних досягнень туризму в Криму за останні пару років є зниження значущості фактора сезонності. Особливо це характерно для винного туризму – пропозиція користується попитом в будь-який час року.

І, на думку експертів, винний туризм в Криму знаходиться на шляху до того, щоб стати самостійним напрямком бізнесу, яке може бути прибутковим. Це одна з дуже важливих складових, що формують дохід виноробів.