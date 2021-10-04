В 2021 году Крым принял рекордное количество отдыхающих

Прошедшее лето было чрезвычайно успешным для туризма в Крыму, несмотря на погодные катаклизмы и непрекращающуюся пандемию Ковид-19. В сентябре Сергей Аксенов, глава Республики Крым, сообщил, что за прошедшие восемь месяцев поток туристов в Крым превысил рекордный за весь постсоветский период 2019 года на 24 % и достиг 7,2 млн человек.

Эксперты отрасли утверждают, что качество отдыха в Крыму за последние годы значительно выросло, а ассортимент предлагаемых гостям полуострова продуктов стал намного разнообразнее, тем самым привлекая большее количество посетителей.

Самодельный туризм?

Ввод в эксплуатацию ключевых инфраструктурных проектов — моста через Керченский пролив и трассы «Таврида» — быстро привел к тому, что Крым стал едва ли не главным центром российского автотуризма, а это повлекло за собой серьезные изменения в структуре спроса и предложения на рынке услуг для отдыхающих.

Распространение идеологии DIY (сделай сам) на туристический сектор — общемировая тенденция, и в Крыму ей во многом способствует та же причина: на полуострове мало высокозвездных средств размещения, а «дикий» отдых исторически хорошо развит.

По мнению экспертов, из-за этого владельцы объектов размещения за последние два года получили немалую выгоду.

Поскольку все больше людей едут в Крым самостоятельно и организуют весь свой маршрут, в результате они платят только за проживание и питание, а значит, их деньги достаются в основном отельерам и рестораторам.

Кроме того, эксперты отмечают, что Крым в целом очень хорошо подготовился к курортному сезону. Например, появилось много современных предложений для активного отдыха — каякинг, яхтинг и, вообще, все виды водных развлечений.

Рост винного туризма

Еще одна тенденция мирового туристического рынка последних лет — стремительное развитие ниш, которые раньше считались маргинальными или рассматривались как дополнительное «блюдо» в меню для отдыхающих.

Для туризма в Крыму таким специфическим сегментом, несомненно, стал винный туризм, идущий в ногу с развитием виноделия на полуострове.

Одним из главных достижений туризма в Крыму за последние пару лет является снижение значимости фактора сезонности. Особенно это характерно для винного туризма — предложение пользуется спросом в любое время года.

И, по мнению экспертов, винный туризм в Крыму находится на пути к тому, чтобы стать самостоятельным направлением бизнеса, которое может быть прибыльным. Это одна из очень важных составляющих, формирующих доход виноделов.