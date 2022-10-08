Усі поїзди до Криму та з нього скасовані

Усі потяги у сполученні з Кримом скасовані через вибух на Кримському мості. Продаж квитків на потяги, які прямували до Криму та назад, призупинено після надзвичайної події з підривом мосту, цитує ТАРС заяву РЖД. На місце вибуху відправлено відновлювальні поїзди від станцій Керчі Тамань-Пасажирська. Створено оперативний штаб РЖД під головуванням генерального директора компанії Олега Білозерова.

«Всі потяги у сполученні з Кримом, які планувалося відправити найближчим часом, тимчасово не вирушатимуть», — йдеться у заяві перевізника. У РЖД пообіцяли, що повернення квитків туристам на затримані чи скасовані поїзди зроблять без додаткових зборів та плат найближчим часом.

Нагадаємо, що згідно з офіційною інформацією, яку озвучив Національний антитерористичний комітет РФ, о 6:07 ранку суботи на автомобільній частині Кримського мосту з боку Таманського півострова стався підрив вантажного автомобіля з вибухівкою. Від вибуху відбулася детонація цистерн із паливом у залізничному складі, що в цей момент наступає мостом. Частково обрушені два автомобільні прольоти переправи у бік з Тамані до Криму. Рух мостом тимчасово зупинено.

Крім цього, глава окупаційної влади Крму Криму Аксьонов попросив готелі продовжити перебування туристів, ось що він написав у своєму каналі:

«Прошу готельєрів та керівників санаторіїв продовжити проживання протягом найближчого дня для гостей, у яких закінчився час перебування у засобі розміщення. Усі витрати буде компенсовано за рахунок Республіки Крим. Порядок компенсації буде озвучено у понеділок. Ця позиція узгоджена, у тому числі з Урядом м. Севастополя та безпосередньо губернатором Севастополя Михайлом Володимировичем Розвожаєвим».