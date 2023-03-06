Туристи почали привозити з Таїланду страшний вірус

Два випадки завезеної з Таїланду інфекції, спричиненої вірусом Зіка, підтвердилися Національною довідковою вірусною зоною Національного центру громадської охорони здоров’я в столиці Угорщини. Хоча вірус не становить смертельної небезпеки, він є причиною недоумства та ураження нервової системи, що супроводжується паралічем.

На щастя, у туристів було зафіксовано лише легкі симптоми, повідомили у відомстві. В даний час вірус Зіка не становить небезпеки для епідемії всередині Угорщини, проте це не означає, що страшний своїми наслідками вірус знову не з’явиться. У зв’язку з цим туристам слід дотримуватись заходів безпеки при відвідуванні тропічних лісів Таїланду.

Тропічні регіони стають дедалі популярнішими місцями відпочинку серед туристів зі всього світу. Оскільки проти вірусу Зіка немає вакцини чи медикаментозної терапії, дуже важливо захистити себе від укусів комарів, які розповсюджують вірус під час поїздок у небезпечні райони. Рекомендується використовувати засоби від комарів та протимоскітні сітки, а також носити топи з довгими рукавами та штани з довгими штанинами. Мандрівникам варто приділяти пильну увагу захисту від комарів, а для пар, які планують завагітніти в найближчому майбутньому, поїздки до районів, уражених вірусом Зіка, краще взагалі утриматися.

Вірус Зіка зазвичай спричиняє симптоми, схожі на грип, поширюється через укуси тропічних комарів. Після зараження медики найчастіше фіксують мікроцефалію та синдром Гійєна-Барре. Близько 75% випадків зараження протікають безсимптомно, і в більшості випадків після інкубаційного періоду в 3-14 днів виявляються лише легкі ознаки хвороби – підвищення температури, нездужання, біль голови, висипання, біль у суглобах, кон’юнктивіт.

Якщо мандрівники, що повертаються з ендемічних районів, відчувають симптоми, що відповідають вірусній інфекції Зіка, а вони з’являються протягом 3 тижнів після прибуття, необхідно звернутися до лікаря та обов’язково повідомити країну, в яку відбулася поїздка.

Довідка: Вірус Зіка є патогеном, що зустрічається у тропічних та субтропічних районах Африки, Америки, Азії та Тихого океану. Хоча він належить до несмертельних, а лихоманка, що викликається ним, досить легко переноситься, відомо, що інфекція може передаватися статевим шляхом або від вагітної матері до її плоду, тобто, існує ціла низка причин його побоюватися, особливо вагітним жінкам. Головна з них – мікроцефалія у плода – вроджене зменшення розмірів мозку та черепа, що призводить до розумової відсталості.

Ще одна небезпека захворювання синдром Гійєна-Барре — демієлінізуюче захворювання периферичної нервової системи, що гостро розвивається, яке проявляється у вигляді парестезії кінцівок, слабкості м’язів і млявих паралічів. Хоча в більшості випадків настає повне одужання, деякі люди після перенесеної хвороби набувають паралічу на все життя. Також зберігається ймовірність прояву дихальної недостатності аж до смерті.