Туристи обрали найкращі та найгірші туристичні пам’ятки світу

Аналітики компанії Stasher склали на основі відгуків туристів у соціальних мережах рейтинги найкращих і, навпаки, найнепривабливіших пам’яток світу. До списку потрапило 99 туристичних об’єктів.

Несподівані лідери з Угорщини, Франції та Ісландії

Музеї та визначні пам’ятки становлять більшу частину будь-якого туристичного маршруту або навіть стають головною причиною для подорожі. Нерідко буває, що, діставшись місця або об’єкта, мандрівники відчувають розчарування від побаченого.

Саме метою з’ясувати, що варто відвідати, а що можна пропустити, аналітики компанії Stasher склали рейтинг 99 світових туристичних пам’яток. Були вивчені відгуки в Tripadvisor та Google, враховано відстань від найближчого міжнародного аеропорту, безпеку відпочинку та популярність у TikTok. У результаті кожна визначна пам’ятка оцінювалася за шкалою від 1 до 10.

Результати виявилися дуже несподіваними. На вершині рейтингу опинився будинок угорського парламенту в Будапешті (7,34 бала з 10). Велика неоготична будівля з видом на річку Дунай є найвизначнішою пам’яткою міста.

На другому місці – Діснейленд у Парижі (7,17 із 10 балів). Дивно, але саме паризький Діснейленд — найпопулярніша пам’ятка TikTok: 7,9 млрд переглядів.

“Блакитна лагуна” (The Blue Lagoon) в Ісландії посідає третє місце в рейтингу найкращих туристичних пам’яток світу (7,15/10). Розташована посеред вулканічного ландшафту, вона приваблює туристів насиченим блакитним кольором геотермальної води.

До ТОП-10 найкращих пам’яток також увійшли площа Іспанії в Севільї (PlazadeEspaña, 7,13 бала), буддійський храм Ангкор-Ват у Камбоджі (7,04 бала), базиліка Святого Петра в Римі (7,03 бала), El Ateneo Grand Splendid — один із найвідоміших книгарень Буенос-Айреса (6,99 бала), Афінський Акрополь (6,91 бала), національний музей Те-Папа-Тонгарьова в Новій Зеландії (6,9 бала) та Міланський собор (Duomodi Milano, 6,83).

Головна визначна пам’ятка Барселони – Sagrada Familia – у самих туристів за їхніми відгуками лише на 26 місці (6,42 бали), Британський музей (The British Museum) – на 35 сходинці (6,3 бали), Лувр – лише на 42 місці (6 ,24 бали), Мачу-Пікчу – на 44 позиції (6,16), Ейфелева Башта – на 52 рядку (6,04 бали), гора Фудзі в Японії – на 68 місці (5,84), а великі піраміди Єгипту – лише на 76 позиції (5,59 бала).

ТОП-3 найгірших пам’яток у світі

Тадж-Махал в Індії цікавий мандрівникам, але через тривалу відстань від міжнародного аеропорту (219 км), великих натовпів людей у храмі та навколо, а також скромних санітарних умов, туристи назвали індійську пам’ятку однією з найпривабливіших у світі. У підсумку індійська «перлина» має лише 97 місце в ТОП-99.

Гранд-базар у Стамбулі є одним із найстаріших торгових центрів у світі, але, як випливає з відгуків, туристам там не дуже зручно. Багатьох лякають численні торгові ряди, серед яких легко заблукати, нав’язливі торговці і, що дивно, необхідність дегустувати місцеву продукцію, наприклад, горіхи, сухофрукти та спеції. У підсумку – 98 місце у рейтингу.

Голлівудська «Алея слави» у Лос-Анджелесі не вперше визнається найгіршою туристичною пам’яткою у світі. І 2023 року відомий атракціон на Голлівудському бульварі отримав найнижчий бал (всього 3,42 бала з 10) і знову опинився на останньому, 99 місці.