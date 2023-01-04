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Туристка за допомогою трекера знайшла втрачений багаж у сміттєвих баків

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристка за допомогою трекера знайшла втрачений багаж у сміттєвих баків

Туристка розповіла у своєму акаунті у Twitter про те, як за допомогою трекера їй вдалося знайти втрачений американською авіакомпанією United Airlines багаж. Пост жінки набрав понад 20 млн переглядів.

Після того, як представник перевізника заявив, що її багаж зник, жінка сама почала відстежувати його за допомогою трекера AirTag, який вона помістила до чемодану перед поїздкою.

Валері побачила, що її сумка часто змінює своє місцезнаходження. За допомогою функції Google Street View вона виявила її в житловому комплексі, «біля сміттєвих контейнерів».

Пасажирка повідомила про це співробітників авіакомпанії. Її запевнили, що незабаром знайдуть та доставлять багаж. Проте протягом найближчих днів сумка знову змінювала свою дислокацію і, кілька разів побувавши на різні адреси, включаючи ресторани та квартири, нарешті прибула до господині.

«Мені просто хотілося, щоб кожен знав, що авіакомпанія втратила мою сумку і бреше про це. Біля сміттєвих баків я знайшла інші спустошені валізи з рейсів United Airlines», – пише Валері.

Зазначимо, що використовувати AirTag для уточнення місцезнаходження багажу в Росії не вдасться. У нашій країні законодавчо заборонено застосування надширокосмугового зв’язку (UWB). Ця технологія дозволяє визначити максимально точне положення трекера, аж до декількох сантиметрів.

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