Туристка за допомогою трекера знайшла втрачений багаж у сміттєвих баків

Туристка розповіла у своєму акаунті у Twitter про те, як за допомогою трекера їй вдалося знайти втрачений американською авіакомпанією United Airlines багаж. Пост жінки набрав понад 20 млн переглядів.

Після того, як представник перевізника заявив, що її багаж зник, жінка сама почала відстежувати його за допомогою трекера AirTag, який вона помістила до чемодану перед поїздкою.

Валері побачила, що її сумка часто змінює своє місцезнаходження. За допомогою функції Google Street View вона виявила її в житловому комплексі, «біля сміттєвих контейнерів».

I’d just like everyone to know that @united has lost track of my bag and is lying about it. My apple AirTag shows that it has been sitting in a residential apartment complex for over a day. Out back by the dumpsters, I have found other emptied United Airlines bags. pic.twitter.com/fcoq4nj3zb

— valerie szybala. (@vszyb) January 1, 2023