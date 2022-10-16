Американські та німецькі перевізники дозволили провозити Apple AirTag на борту літака

Американські та німецькі перевізники дозволили пасажирам провозити розумні маячки Apple на борту літака. Про це з посиланням на Pocket-lint повідомляє Dip.org.ua.

За даними ЗМІ, Федеральне авіаційне управління США (FAA) прокоментувало можливу заборону перевезення AirTag (розумних міток від Apple для відстеження багажу). Представники організації пояснили, що електронні пристрої контролю особистих речей, які містять 0,3 г літію або менше, можуть застосовуватися при перевезенні зареєстрованого багажу.

Таким чином, у США дозволили перевозити AirTag разом з багажем, оскільки акумуляторний елемент у пристрої містить менше 0,1 г літію. Таке рішення також дійшли в Німеччині — німецька влада зазначила, що транспортування розумних брелків у багажному відсіку літака не суперечить місцевим законам.

Раніше німецька авіакомпанія Lufthansa заборонила пасажирам перевозити включені Apple AirTag у багажі. Представники компанії послалися на правила перевезення небезпечних вантажів Міжнародної організації цивільної авіації.