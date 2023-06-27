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ТуризмФіліппіни

Туристка під час купання торкнулася коробчатої медузи і загинула

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристка під час купання торкнулася коробчатої медузи і загинула

Іноземна туристка стала жертвою коробчатої медузи під час купання в океані поблизу громадського пляжу в Санта-Фе на філіппінському острові Бантаян. Про це повідомила газета Philstar із посиланням на заяву мера міста.

Глава курорту Санта-Фе Ітхамар Еспіноса підтвердив інформацію про смерть відпочиваючої. Загиблою минулого неділі виявилася 31-річна туристка з Бохола — десятого за величиною острова Філіппінського архіпелагу, центру однойменної провінції. Жінка торкнулася щупалець морської істоти та незабаром загинула.

За словами політика, необхідно працювати над тим, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому. Еспіноса також закликав усіх мешканців та відвідувачів дотримуватись правил безпеки при заняттях водними видами спорту у Вісаянському морі та Тихому океані. «Безпека наших мешканців та туристів є нашим головним пріоритетом. Зустрічі з коробчатою медузою можуть бути небезпечними, – заявив чиновник. — Ми нагадуємо всім про необхідність бути пильними і дотримуватися правил безпеки під час занять водними видами спорту».

В даний час у водах тропічних країн продовжується активний сезон розмноження медуз. Це час підвищеної небезпеки для туристів, що купаються там. «У цей період ймовірність зустрічі з медузами у прибережних районах вища. Вони можуть відрізнятися за розміром, формою та тяжкістю укусів. Хоча більшість укусів медуз не є небезпечними для життя, вони можуть викликати дискомфорт, біль, а іноді й алергічні реакції», — говорилося раніше в повідомленні.

Укус отруйної коробчатої медузи спричиняє смертельну поразку серця і може призвести до серйозних ускладнень. Цей тип зустрічається в тропічних водах. Коробчаста медуза – найотруйніша і найнебезпечніша медуза у Світовому океані та найнебезпечніша тварина у всьому світі. Її отрути вистачить, щоб убити за 3 хвилини 60 людей.

Наведемо кілька порад, як забезпечити безпеку під час плавання в морі:

  1. Носити захисний одяг – спеціальний захисний костюм (рашгард), щоб запобігти контакту з медузами.
  2. Вивчити місцеву ситуацію та уникати заходження у воду на ділянках, де було відомо про появу цих морських істот. Дізнатися про наявність та рівень небезпеки медуз у місці, де планується плавання, та слідувати місцевим попередженням.
  3. Бути уважними у питній воді, тобто, стежити за живністю навколо, уникати контакту з будь-якими представниками морського середовища у тропіках.
  4. Бути готовим надати собі чи постраждалим першої медичної допомоги. Знання правильних дій у разі укусу може значно знизити ризик смерті.

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