Туристка під час купання торкнулася коробчатої медузи і загинула

Іноземна туристка стала жертвою коробчатої медузи під час купання в океані поблизу громадського пляжу в Санта-Фе на філіппінському острові Бантаян. Про це повідомила газета Philstar із посиланням на заяву мера міста.

Глава курорту Санта-Фе Ітхамар Еспіноса підтвердив інформацію про смерть відпочиваючої. Загиблою минулого неділі виявилася 31-річна туристка з Бохола — десятого за величиною острова Філіппінського архіпелагу, центру однойменної провінції. Жінка торкнулася щупалець морської істоти та незабаром загинула.

За словами політика, необхідно працювати над тим, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому. Еспіноса також закликав усіх мешканців та відвідувачів дотримуватись правил безпеки при заняттях водними видами спорту у Вісаянському морі та Тихому океані. «Безпека наших мешканців та туристів є нашим головним пріоритетом. Зустрічі з коробчатою медузою можуть бути небезпечними, – заявив чиновник. — Ми нагадуємо всім про необхідність бути пильними і дотримуватися правил безпеки під час занять водними видами спорту».

В даний час у водах тропічних країн продовжується активний сезон розмноження медуз. Це час підвищеної небезпеки для туристів, що купаються там. «У цей період ймовірність зустрічі з медузами у прибережних районах вища. Вони можуть відрізнятися за розміром, формою та тяжкістю укусів. Хоча більшість укусів медуз не є небезпечними для життя, вони можуть викликати дискомфорт, біль, а іноді й алергічні реакції», — говорилося раніше в повідомленні.

Укус отруйної коробчатої медузи спричиняє смертельну поразку серця і може призвести до серйозних ускладнень. Цей тип зустрічається в тропічних водах. Коробчаста медуза – найотруйніша і найнебезпечніша медуза у Світовому океані та найнебезпечніша тварина у всьому світі. Її отрути вистачить, щоб убити за 3 хвилини 60 людей.

Наведемо кілька порад, як забезпечити безпеку під час плавання в морі: