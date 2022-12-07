Всі розділи
ГоловнаТаїландТуристів на Пхукеті попередили про потоп, що насувається
ТаїландТуризм

Туристів на Пхукеті попередили про потоп, що насувається

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Пхукет пішов під воду: на вулицях повінь піднялася до пояса

Туристів, які відпочивають на курортному острові Пхукет в Таїланді, попередили про зливи, шквалистий вітер і потоп, що насувається на південь країни. Негода очікується з 8 по 11 грудня вздовж усього Андаманського узбережжя. Про небезпеку повідомило видання Phuketnews із посиланням на метеорологічний бюлетень Тайського метеорологічного департаменту (TMD) та Управління національних водних ресурсів (ONWR).

Згідно з документом, у четвер та п’ятницю (8-9 грудня) на півдні Таїланду очікуються сильні дощі, оскільки над Сіамською затокою та півднем переважає північно-східний мусон, тоді як на півдні спостерігається низький тиск. У зв’язку з цим Консультативна служба закликала туристів і місцевих жителів дотримуватися запобіжних заходів у південних районах, схильних до ризику затоплення. Насамперед, це райони Пхукета Таланг та Муанг. Експерти також закликали остерігатися раптового підвищення рівня води та каналів, які можуть вийти з берегів. Основні річки та притоки по всьому півдні Таїланду були визначені як зони особливого ризику.

«Щоб підготуватися до будь-яких ситуацій, відповідним відомствам пропонується діяти наступним чином: 1. Постійно стежте за погодою та ситуацією з водою, особливо в районах із сумарною кількістю опадів понад 90 міліметрів за 24-годинний період та в районах, схильних до ризику регулярних повеней — йшлося у повідомленні.

Раніше, 5 грудня, на центр популярного туристичного острова Пхукет обрушилися раптові повені відразу після зливи, яка тривала лише три години. Зони підтоплення були невеликі, тому все швидко привели до ладу, обійшлося без жертв.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму