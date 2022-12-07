Туристів на Пхукеті попередили про потоп, що насувається

Туристів, які відпочивають на курортному острові Пхукет в Таїланді, попередили про зливи, шквалистий вітер і потоп, що насувається на південь країни. Негода очікується з 8 по 11 грудня вздовж усього Андаманського узбережжя. Про небезпеку повідомило видання Phuketnews із посиланням на метеорологічний бюлетень Тайського метеорологічного департаменту (TMD) та Управління національних водних ресурсів (ONWR).

Згідно з документом, у четвер та п’ятницю (8-9 грудня) на півдні Таїланду очікуються сильні дощі, оскільки над Сіамською затокою та півднем переважає північно-східний мусон, тоді як на півдні спостерігається низький тиск. У зв’язку з цим Консультативна служба закликала туристів і місцевих жителів дотримуватися запобіжних заходів у південних районах, схильних до ризику затоплення. Насамперед, це райони Пхукета Таланг та Муанг. Експерти також закликали остерігатися раптового підвищення рівня води та каналів, які можуть вийти з берегів. Основні річки та притоки по всьому півдні Таїланду були визначені як зони особливого ризику.

«Щоб підготуватися до будь-яких ситуацій, відповідним відомствам пропонується діяти наступним чином: 1. Постійно стежте за погодою та ситуацією з водою, особливо в районах із сумарною кількістю опадів понад 90 міліметрів за 24-годинний період та в районах, схильних до ризику регулярних повеней — йшлося у повідомленні.

Раніше, 5 грудня, на центр популярного туристичного острова Пхукет обрушилися раптові повені відразу після зливи, яка тривала лише три години. Зони підтоплення були невеликі, тому все швидко привели до ладу, обійшлося без жертв.