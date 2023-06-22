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Туристам повідомили про спалах нової інфекції в Таїланді: біль у суглобах може зберігатися роками

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Новий смертельний вірус із Китаю страшно налякав туризм Таїланду

Таїланд зіштовхнувся із зростанням ще однієї небезпечної інфекції. Йдеться про захворюваність на вірус чикунгунья, рівень якого на червень поточного року на 282% вищий у порівнянні з минулим роком. Про спалах хвороби, що супроводжується болями у суглобах протягом кількох років, туристам повідомила газета Outbreak News Today з посиланням на представників охорони здоров’я Таїланду.

485 хворих на перший тиждень червня 2023 року – таку офіційну цифру наводять у відомстві королівства і характеризують як “значне збільшення числа хворих”. Як бачимо, дані надходять до мас з деякою затримкою. На щастя, повідомлень про смертельні випадки не надходило.

Чикунгунья – це вірусне захворювання, яке передається людині через укуси комарів, носіїв вірусу чикунгунья. Вперше хвороба була описана під час епідемії на півдні Танзанії в 1952 році, зараз вона поширена майже в 40 країнах Азії, Африки, Європи і з недавніх пір в Америці. Симптоми проявляються через 4-8 днів після укусу комара, але можуть виникнути і через 2-12 днів.

Найбільш поширеними ознаками вірусу є різке підвищення температури, що супроводжується болями в суглобах. Також можуть спостерігатися м’язові болі, головний біль, нудота, втома та висипання. Сильні болі в суглобах зазвичай зберігаються кілька днів, але іноді можуть зберігатися місяцями або роками. Серйозні ускладнення трапляються рідко, але деякі нетипові та важкі випадки таки були зафіксовані медиками. У цих ситуаціях симптоми не зникають тривалий час і можуть призвести до смерті, особливо якщо хворими є люди похилого віку.

Слід нагадати, що у Таїланді високий туристичний сезон закінчився та настав сезон дощів, який супроводжується підвищеною небезпекою зараження різними тропічними хворобами. У деяких регіонах країни раніше влада повідомила про потужні спалахи лихоманки денге — кількість заражених перевищила 500% порівняно з минулим роком (подробиці тут). Крім того, було зафіксовано багато підтверджених випадків зараження норовірусом серед туристів.

Це серйозне нагадування мандрівникам про необхідність вживати запобіжних заходів і дотримуватися гігієни, особливо при відвідуванні територій з високим ризиком зараження. Важливо використовувати репеленти, носити захисний одяг та забезпечувати захист від укусів комах. При появі симптомів чикунгуньї рекомендується звернутися до медичного фахівця для отримання відповідної допомоги та лікування.

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