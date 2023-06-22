Туристам повідомили про спалах нової інфекції в Таїланді: біль у суглобах може зберігатися роками

Таїланд зіштовхнувся із зростанням ще однієї небезпечної інфекції. Йдеться про захворюваність на вірус чикунгунья, рівень якого на червень поточного року на 282% вищий у порівнянні з минулим роком. Про спалах хвороби, що супроводжується болями у суглобах протягом кількох років, туристам повідомила газета Outbreak News Today з посиланням на представників охорони здоров’я Таїланду.

485 хворих на перший тиждень червня 2023 року – таку офіційну цифру наводять у відомстві королівства і характеризують як “значне збільшення числа хворих”. Як бачимо, дані надходять до мас з деякою затримкою. На щастя, повідомлень про смертельні випадки не надходило.

Чикунгунья – це вірусне захворювання, яке передається людині через укуси комарів, носіїв вірусу чикунгунья. Вперше хвороба була описана під час епідемії на півдні Танзанії в 1952 році, зараз вона поширена майже в 40 країнах Азії, Африки, Європи і з недавніх пір в Америці. Симптоми проявляються через 4-8 днів після укусу комара, але можуть виникнути і через 2-12 днів.

Найбільш поширеними ознаками вірусу є різке підвищення температури, що супроводжується болями в суглобах. Також можуть спостерігатися м’язові болі, головний біль, нудота, втома та висипання. Сильні болі в суглобах зазвичай зберігаються кілька днів, але іноді можуть зберігатися місяцями або роками. Серйозні ускладнення трапляються рідко, але деякі нетипові та важкі випадки таки були зафіксовані медиками. У цих ситуаціях симптоми не зникають тривалий час і можуть призвести до смерті, особливо якщо хворими є люди похилого віку.

Слід нагадати, що у Таїланді високий туристичний сезон закінчився та настав сезон дощів, який супроводжується підвищеною небезпекою зараження різними тропічними хворобами. У деяких регіонах країни раніше влада повідомила про потужні спалахи лихоманки денге — кількість заражених перевищила 500% порівняно з минулим роком (подробиці тут). Крім того, було зафіксовано багато підтверджених випадків зараження норовірусом серед туристів.

Це серйозне нагадування мандрівникам про необхідність вживати запобіжних заходів і дотримуватися гігієни, особливо при відвідуванні територій з високим ризиком зараження. Важливо використовувати репеленти, носити захисний одяг та забезпечувати захист від укусів комах. При появі симптомів чикунгуньї рекомендується звернутися до медичного фахівця для отримання відповідної допомоги та лікування.