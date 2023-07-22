Туристам назвали 5 мінусів відпочинку в Таїланді, про які краще знати заздалегідь

Острів Пхукет в Таїланді, що займає високе місце в списку найпопулярніших туристичних напрямків у туристів, має безліч переваг. Але щоб мандрівники могли оцінити цей курорт реально, необхідно мати уявлення і про деякі його недоліки. Як з’ясував блогер, який мешкає в «країні посмішок», є п’ять основних мінусів, про які краще знати заздалегідь і бути готовими до них. Про це він повідомив у своєму блозі, перелічимо їх.

По-перше, на острові діє корумпована поліція, тому туристам слід бути обачними. Місцеві правоохоронці «чіпляються» до кожного, т.к. звикли «витрушувати гроші з кишень» приїжджих, а не підтримувати закон та порядок. Особливо хабарництво поширене серед представників дорожньої поліції. Автор поста вважає, що привчили до цього поліцейських самі туристи. “Пхукетські поліцейські зарвалися і зажерлися, частково в цьому винні гості острова, які постійно порушують правила і привчили їх до хабарів… При цьому, якщо вам раптом дійсно буде потрібна допомога поліції, велика ймовірність того, що вони нічого не робитимуть, якщо у них не буде на це додаткової мотивації”, – зазначив він.

По-друге, сфера таксі на Пхукеті контролюється місцевою мафією. Довгий час вони не дозволяли агрегаторам, таким як Grab та Uber, працювати на острові. Були випадки побиття водіїв та підпалювання їхніх машин. Це було зроблено для підтримки підвищених тарифів, наприклад, 1’000 бат (близько 1’060 грн. за поточним курсом) за півгодини поїздки. Наразі ситуація трохи змінилася, агрегатори працюють, але водії часто відмовляються їхати за пропонованою ціною та вимагають з туристів гроші понад тарифи. Громадського транспорту практично немає, крім Бангкока. Як альтернатива туристам пропонується орендувати байк або скутер, але це може призвести до іншої проблеми (див. пункт перший).

По-третє, на Пхукеті божевільний трафік та безбашенні водії. Таїланд регулярно потрапляє в перші рядки світового рейтингу за кількістю смертей на дорогах, лідером у цьому антирейтингу є курортна острівна провінція Пхукет.

Водії там поводяться абсолютно безрозсудно: вони поголовно не дотримуються швидкісного режиму і часто перебувають у нетверезому стані. Оренда автомобіля або скутера може здатися зручним способом переміщення Пхукетом, але в той же час найнебезпечнішим. Якщо у мандрівника немає впевненості у своїх навичках керування автомобілем, то не рекомендується починати їх «прокачувати на дорогах Пхукета», оскільки існує великий ризик потрапити в аварію за участю п’яного водія.

По-четверте, місцеві сприймають іноземних туристів як ходячих банкоматів. Через величезну кількість відпочиваючих, зосереджених на обмеженій території, місцеві жителі сформували асоціацію «іноземець – гроші». «добрі та приємні у всіх відносинах люди є скрізь, і тут у тому числі, але переважна більшість місцевих жителів дивиться на туриста, як на гаманець на ніжках, – констатував блогер. – Схожа картина спостерігається і в інших популярних курортах на кшталт Паттайї та Самуї. Контраст із нетуристичним Таїландом при цьому просто величезний — я ніде й ніколи не зустрічав такої кількості доброзичливих та абсолютно безкорисливих людей, як у цій країні. За межами туристичних резервацій, очевидно».

По-п’яте, безпека. Незважаючи на те, що Пхукет можна вважати безпечним місцем, так як ймовірність зіткнутися зі злочинністю невелика, все ж таки туристи є бажаною мішенню для шахраїв і злодіїв. У туристичних районах, що займають значну частину острова, іноді трапляються крадіжки — в будинках, коли немає господарів, або безпосередньо на пляжі. Непоодинокі випадки, коли леді-бої знімають коштовності з туристів прямо на розважальних вулицях при спробі обійнятися.