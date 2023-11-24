Турист у Таїланді виявив у себе стрічкового хробака після вживання популярної місцевої страви

Японський турист зіткнувся з неприємним сюрпризом після відвідин Таїланду, виявивши у себе стрічкового хробака після вживання популярної місцевої страви із сирого м’яса. Тайський лікар, який обстежив пацієнта, підняв загальну тривогу і випустив попередження, що термічно необроблене м’ясо може бути джерелом паразитарного зараження.

Як уточнило видання The Thaiger, лікар Сукхумпхан Каочароєн поділився на своїй сторінці в соцмережі історією японського пацієнта. «Японець поскаржився на діарею та розлад шлунка після повернення з Таїланду», – повідомив лікар. Пацієнт також згадував про плоскі жовті шматочки в калі, підозрюючи, що це паразити, потім він розповів, що під час свого перебування у «країні посмішок» часто вживав у їжу сире м’ясо.

Проведені аналізи підтвердили підозри як лікаря, так і пацієнта – було виявлено підвищений вміст еозинофілів – білих кров’яних тілець, які борються з паразитами. Далі дослідження калу показало наявність стрічкового хробака. «Ці стрічкоподібні паразити можуть роками перебувати у кишечнику, не подаючи жодних ознак своїм господарям», – попередив медик. У зв’язку із діагнозом лікар призначив пацієнту відповідне лікування.

Подібні випадки зараження стрічковим черв’яком стали частою причиною скарг до лікаря останнім часом, що спонукало його поділитися цією інформацією з громадськістю. Лікар нагадав про необхідність дотримання основних правил особистої гігієни та застеріг від вживання сирого м’яса, як тайців, так і гостей країни. «Я хотів би попередити вас: уникайте вживання сирого м’яса, особливо свинини та яловичини. Купуйте м’ясо відповідно до стандартів гігієни, мийте та чистіть свіжі овочі перед вживанням, уникайте покупки глистогінних засобів без рецепта лікаря через різні паразити, випорожнюйтеся тільки у передбачених для цього місцях», – закликав медик і додав, що солітер може досягати довжини 5 метрів та комфортно жити всередині людини.

Довідка: У Таїланді справді популярні страви із сирого м’яса. Одним з найбільш відомих є лаап (або ларб), яке є салатом з сирого м’яса, зазвичай яловичини або свинини, з додаванням трав, спецій і лайма. Ще однією популярною стравою є кун чіанг, що означає «сире м’ясо» тайською. Цю традиційну страву готують із свіжого м’яса, приправленого соусами та спеціями. Тайська кухня відома своєю різноманітною палітрою смаків та використанням свіжих інгредієнтів. Однак варто пам’ятати, що вживання сирого м’яса завжди пов’язане із ризиком зараження бактеріями чи паразитами.